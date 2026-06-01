Racchette del futuro: assegnati i titoli regionali Master dei Circuiti FJP

I migliori otto giocatori e giocatrici delle varie categorie giovanili sono scesi in campo oggi per contendersi i prestigiosi Master Finali dei Circuiti Regionali Promozionali FJP della Federtennis. Le sfide si sono sviluppate contemporaneamente su tre diversi poli tennistici della regione, offrendo un grande spettacolo di sport, divertimento e sano agonismo.

Master RED: ad Aosta trionfano Salvatores e Blanc

I giovanissimi del mini tennis si sono dati battaglia sui campi dell'Aosta Tennis Academy per il circuito RED. Nel tabellone femminile la vittoria è andata a Clotilde Salvatores, che si è imposta in finale su Bea Mafrica. Tra i bimbi, il titolo regionale è stato conquistato da Jeremie Blanc, vincitore nel match decisivo contro Daniele Viano.

Master ORANGE e SUPER ORANGE: i verdetti di Châtillon

Il circolo di Châtillon ha ospitato ben quattro tabelloni per le categorie Orange e Super Orange:

Orange Femminile : successo per Gisèle Pomat Armand , che ha superato in finale Armelle Paternolli.

: successo per , che ha superato in finale Armelle Paternolli. Orange Maschile : primo gradino del podio per Iago Borrello dopo la vittoria su Emile Barmasse Rini.

: primo gradino del podio per dopo la vittoria su Emile Barmasse Rini. Super Orange Femminile : medaglia d'oro per Amelia Stan , seguita al secondo posto da Lina Napoletano.

: medaglia d'oro per , seguita al secondo posto da Lina Napoletano. Super Orange Maschile: affermazione per Oliver Greco, che ha battuto nell'atto conclusivo Vlad Gaciu.

Master GREEN e SUPER GREEN: spettacolo al T.C. St-Christophe

Sui campi del Tennis Club Saint-Christophe sono scesi in campo i ragazzi più grandi. Nella categoria Green i nuovi campioni regionali sono Giulia Licata e Filippo Amendolia, capaci di imporsi rispettivamente su Nina Bus e Samuel Giglio (classificati al secondo posto).

I tabelloni della categoria regina, la Super Green, sono stati invece firmati da Fabio Giopp e Margot Aiello, abili a sconfiggere nelle rispettive finali Riccardo Salvatores e Noemi Merlo.