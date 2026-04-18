Young Tennis Day, la meglio gioventù valdostana in passerella: talento, emozioni e futuro

C’è qualcosa di speciale quando lo sport giovanile si prende la scena. Non è solo una questione di classifiche o trofei, ma di sogni che iniziano a prendere forma, di sacrifici condivisi tra campi da tennis e scuole, di famiglie che accompagnano passo dopo passo una crescita che è prima di tutto umana. E sarà proprio questo lo spirito che accompagnerà il “Young Tennis Day 2025”, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel Valle d’Aosta.
Mercoledì 22 aprile 2026, nella Sala Conferenze della BCC Valdostana all’Arco d’Augusto di Aosta, a partire dalle 18.30, andrà in scena una serata che promette applausi, sorrisi e anche qualche inevitabile emozione. Perché quando si chiamano sul palco i giovani atleti che si sono distinti durante un’intera stagione, il risultato è sempre lo stesso: un mix di orgoglio e futuro.
Il movimento valdostano del tennis giovanile, negli ultimi anni, ha mostrato segnali chiari di crescita. Non solo per i numeri, ma per la qualità dei risultati e per la presenza sempre più costante nelle competizioni nazionali. Il lavoro portato avanti da tecnici, circoli e famiglie sta costruendo una base solida, e il “Young Tennis Day” rappresenta un po’ il momento in cui tutto questo prende forma pubblicamente.
A guidare la serata sarà il Tecnico Responsabile, il maestro nazionale Fabio Paonessa, figura di riferimento per il settore. Ma i veri protagonisti saranno loro: i ragazzi e le ragazze che nel 2025 hanno saputo distinguersi nelle diverse categorie, dalle prime fasi promozionali fino all’agonismo vero e proprio.
Non è solo una premiazione, ma una fotografia del presente e, soprattutto, un’anticipazione del futuro. Perché tra questi nomi c’è chi sogna tornei importanti, chi magari vestirà ancora la maglia della rappresentativa regionale e chi, semplicemente, continuerà a giocare per passione. Tutti, però, con qualcosa in comune: la voglia di crescere.
I premiati dello Young Tennis Day 2025
Categorie maschili
Categorie femminili
Master Red
Master Red
Master Orange
Master Orange
Master Super Orange
Master Super Orange
Master Green
Master Green
Super Green
Super Green
Grand Prix U10
Grand Prix U10
Grand Prix U12
Grand Prix U12
Grand Prix U14
Grand Prix U14
Campionati valdostani U10
Campionati valdostani U10
Campionati valdostani U12
Campionati valdostani U12
Campionati valdostani U14
Campionati valdostani U14
Campionati valdostani U16
Campionati valdostani U16
Rappresentative valdostane 2025
Maschile e femminile (misti)
Coppa delle Province
Coppa delle Regioni