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TENNIS | 18 aprile 2026, 09:21

Young Tennis Day, la meglio gioventù valdostana in passerella: talento, emozioni e futuro

Mercoledì 22 aprile ad Aosta la premiazione della F.I.T.P. Valle d’Aosta celebra i protagonisti del 2025. Una serata che racconta non solo risultati, ma un movimento in crescita e pieno di prospettive

Young Tennis Day, la meglio gioventù valdostana in passerella: talento, emozioni e futuro

C’è qualcosa di speciale quando lo sport giovanile si prende la scena. Non è solo una questione di classifiche o trofei, ma di sogni che iniziano a prendere forma, di sacrifici condivisi tra campi da tennis e scuole, di famiglie che accompagnano passo dopo passo una crescita che è prima di tutto umana. E sarà proprio questo lo spirito che accompagnerà il “Young Tennis Day 2025”, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel Valle d’Aosta.

Mercoledì 22 aprile 2026, nella Sala Conferenze della BCC Valdostana all’Arco d’Augusto di Aosta, a partire dalle 18.30, andrà in scena una serata che promette applausi, sorrisi e anche qualche inevitabile emozione. Perché quando si chiamano sul palco i giovani atleti che si sono distinti durante un’intera stagione, il risultato è sempre lo stesso: un mix di orgoglio e futuro.

Il movimento valdostano del tennis giovanile, negli ultimi anni, ha mostrato segnali chiari di crescita. Non solo per i numeri, ma per la qualità dei risultati e per la presenza sempre più costante nelle competizioni nazionali. Il lavoro portato avanti da tecnici, circoli e famiglie sta costruendo una base solida, e il “Young Tennis Day” rappresenta un po’ il momento in cui tutto questo prende forma pubblicamente.

A guidare la serata sarà il Tecnico Responsabile, il maestro nazionale Fabio Paonessa, figura di riferimento per il settore. Ma i veri protagonisti saranno loro: i ragazzi e le ragazze che nel 2025 hanno saputo distinguersi nelle diverse categorie, dalle prime fasi promozionali fino all’agonismo vero e proprio.

Non è solo una premiazione, ma una fotografia del presente e, soprattutto, un’anticipazione del futuro. Perché tra questi nomi c’è chi sogna tornei importanti, chi magari vestirà ancora la maglia della rappresentativa regionale e chi, semplicemente, continuerà a giocare per passione. Tutti, però, con qualcosa in comune: la voglia di crescere.

I premiati dello Young Tennis Day 2025

Categorie maschili

Categorie femminili

Master Red
1° Mosca Marc Mattia
2° Gambacorta Giulio

Master Red
1^ Pomat Armand Giséle
2^ Ganis Isabel

Master Orange
1° Carlon Raphael
2° Amendolia Filippo

Master Orange
1^ Castiglioni Laura
2^ Stan Amelia

Master Super Orange
1° Favre Yann
2° Chatrian Matteo

Master Super Orange
1^ Licata Giulia
2^ Bioletti Beatrice

Master Green
1° Bethaz Honoré
2° Di Mambro Manuel

Master Green
1^ Aiello Margot
2° Gipponi Claire

Super Green
1° Di Castro Mattia
2° Petacchi Leonardo

Super Green
1° Torrione Emma
2° Guichardaz Gwenaelle

Grand Prix U10
1° Finelli Leonardo
2° Petacchi Leonardo

Grand Prix U10
1° Barbacetto Viola
2° Crimiti Giada

Grand Prix U12
1° Cerni Matteo
2° Robba Nicolò

Grand Prix U12
1° Borsato Giulia
2° Perrelli Chiara

Grand Prix U14
1° Susanna André
2° Miele Francesco

Grand Prix U14
1° Susanna Claire
2° Tovagliari Anael

Campionati valdostani U10
Finelli Leonardo

Campionati valdostani U10
Barbacetto Viola

Campionati valdostani U12
Pettenon Alessio

Campionati valdostani U12
Borsato Giulia

Campionati valdostani U14
Susanna André

Campionati valdostani U14
Perrelli Chiara

Campionati valdostani U16
Susanna André

Campionati valdostani U16
Paonessa Gaia

Rappresentative valdostane 2025

Maschile e femminile (misti)

Coppa delle Province
Petacchi Leonardo, Betemps Annie, Barbacetto Viola, Minniti Viola, Gillio Alexander, Finelli Leonardo, Pettenon Nicholas, Bionaz André, Brunet Julie, Crimiti Giada

Coppa delle Regioni
Gaspard Jerome, Dufour Gabriel, Gagliano Enea, Robba Nicolò, Perrin Sidonie, Perrelli Chiara, Pettenon Alessio, Melotti Mattia, Cerni Matteo, Borsato Giulia

je,fe.

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