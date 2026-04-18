Young Tennis Day, la meglio gioventù valdostana in passerella: talento, emozioni e futuro

C’è qualcosa di speciale quando lo sport giovanile si prende la scena. Non è solo una questione di classifiche o trofei, ma di sogni che iniziano a prendere forma, di sacrifici condivisi tra campi da tennis e scuole, di famiglie che accompagnano passo dopo passo una crescita che è prima di tutto umana. E sarà proprio questo lo spirito che accompagnerà il “Young Tennis Day 2025”, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel Valle d’Aosta.

Mercoledì 22 aprile 2026, nella Sala Conferenze della BCC Valdostana all’Arco d’Augusto di Aosta, a partire dalle 18.30, andrà in scena una serata che promette applausi, sorrisi e anche qualche inevitabile emozione. Perché quando si chiamano sul palco i giovani atleti che si sono distinti durante un’intera stagione, il risultato è sempre lo stesso: un mix di orgoglio e futuro.

Il movimento valdostano del tennis giovanile, negli ultimi anni, ha mostrato segnali chiari di crescita. Non solo per i numeri, ma per la qualità dei risultati e per la presenza sempre più costante nelle competizioni nazionali. Il lavoro portato avanti da tecnici, circoli e famiglie sta costruendo una base solida, e il “Young Tennis Day” rappresenta un po’ il momento in cui tutto questo prende forma pubblicamente.

A guidare la serata sarà il Tecnico Responsabile, il maestro nazionale Fabio Paonessa, figura di riferimento per il settore. Ma i veri protagonisti saranno loro: i ragazzi e le ragazze che nel 2025 hanno saputo distinguersi nelle diverse categorie, dalle prime fasi promozionali fino all’agonismo vero e proprio.

Non è solo una premiazione, ma una fotografia del presente e, soprattutto, un’anticipazione del futuro. Perché tra questi nomi c’è chi sogna tornei importanti, chi magari vestirà ancora la maglia della rappresentativa regionale e chi, semplicemente, continuerà a giocare per passione. Tutti, però, con qualcosa in comune: la voglia di crescere.

I premiati dello Young Tennis Day 2025

Categorie maschili Categorie femminili Master Red

1° Mosca Marc Mattia

2° Gambacorta Giulio Master Red

1^ Pomat Armand Giséle

2^ Ganis Isabel Master Orange

1° Carlon Raphael

2° Amendolia Filippo Master Orange

1^ Castiglioni Laura

2^ Stan Amelia Master Super Orange

1° Favre Yann

2° Chatrian Matteo Master Super Orange

1^ Licata Giulia

2^ Bioletti Beatrice Master Green

1° Bethaz Honoré

2° Di Mambro Manuel Master Green

1^ Aiello Margot

2° Gipponi Claire Super Green

1° Di Castro Mattia

2° Petacchi Leonardo Super Green

1° Torrione Emma

2° Guichardaz Gwenaelle Grand Prix U10

1° Finelli Leonardo

2° Petacchi Leonardo Grand Prix U10

1° Barbacetto Viola

2° Crimiti Giada Grand Prix U12

1° Cerni Matteo

2° Robba Nicolò Grand Prix U12

1° Borsato Giulia

2° Perrelli Chiara Grand Prix U14

1° Susanna André

2° Miele Francesco Grand Prix U14

1° Susanna Claire

2° Tovagliari Anael Campionati valdostani U10

Finelli Leonardo Campionati valdostani U10

Barbacetto Viola Campionati valdostani U12

Pettenon Alessio Campionati valdostani U12

Borsato Giulia Campionati valdostani U14

Susanna André Campionati valdostani U14

Perrelli Chiara Campionati valdostani U16

Susanna André Campionati valdostani U16

Paonessa Gaia

Rappresentative valdostane 2025