Tennis: Campionati valdostani giovanili, assegnati i titoli regionali 2026

Si sono conclusi oggi sui campi del Country Club di Charvensod i Campionati Valdostani Giovanili 2026 di tennis, manifestazione organizzata da Aosta Tennis Academy che ha visto impegnati i migliori giovani tennisti valdostani nelle diverse categorie d'età.

Partendo dai più piccoli, il titolo regionale Under 10 maschile è stato conquistato da Nicholas Pettenon, autore di una finale combattutissima contro Leonardo Petacchi. Dopo aver ceduto il primo set al tie-break per 6-7, Pettenon ha saputo reagire imponendosi 6-2 nel secondo parziale e chiudendo il super tie-break decisivo sul 10-7.

Grande protagonista della manifestazione è stato Alessio Pettenon, capace di realizzare una prestigiosa doppietta. Nel torneo Under 12 ha superato in finale Enea Gagliano, mentre nella categoria Under 14 ha confermato il proprio valore battendo Nicolò Robba e conquistando così il secondo titolo regionale.

Nei tabelloni riservati ai più grandi, il successo Under 16 è andato a Francesco Miele, che ha avuto la meglio su Leonardo Sergi al termine di una sfida equilibrata e spettacolare. Dopo aver vinto il primo set per 6-2, Miele ha subito il ritorno dell'avversario, capace di aggiudicarsi il secondo parziale con lo stesso punteggio. A decidere il confronto è stato il super tie-break, vinto da Miele per 10-6.

Tra gli Under 18, invece, il titolo valdostano è stato conquistato da André Susanna, che in finale ha superato Gabriel Tovagliari con il punteggio di 7-6, 6-4, al termine di un incontro molto combattuto.

Nel settore femminile, il titolo Under 12 è andato a Giulia Borsato, che ha dominato la finale contro Margot Aiello imponendosi per 6-0, 6-2. Nella categoria Under 14, Claire Susanna ha conquistato il trofeo grazie alla vittoria per 6-3, 6-4 su Chiara Perrelli.

A laurearsi campionessa valdostana Under 16 è stata invece Anael Tovagliari, che nella finale per il titolo ha superato Angeline Bionaz con il punteggio di 6-3, 6-1, confermando il proprio ottimo stato di forma.

L'attività tennistica regionale proseguirà già domani con l'ultima giornata dei Campionati Valdostani Open, che assegneranno gli ultimi titoli della stagione nelle categorie assolute.