Pioggia di podi per i Giovanissimi a La Cassa: trionfano Menel e Dorio

Giovanissimi dei sodalizi valdostani ottimi protagonisti, oggi, nel Cross country di La Cassa (Torino), giornata contraddistinta da sei podi con le vittorie di Nathal Menel e Luca Dorio e i piazzamenti di Tommaso Montaldo, Sebastian Leo, Marta Rizzo e Sofia Locci.

G1 *

A imporsi è Nathan Menel (Gs Lupi Valle d’Aosta) davantgi a Jacopo Dogliotti (Pedale Canellese) e a Giacomo Massobrio (Monferrato Biker).

G2 *

Vittoria di Luca Dorio (Gs Godioz) che precede Francesco Zorzan (Mtb Academy Giaveno) e Giorgio Benanchietti (Rive Rosse).

G3 *

Piazza d’onore di Tommaso Montaldo (Orange Bike Team) alle spalle di Matias José Rivas Rodriguez (Rostese) con terzo Alberto Girelli (Mtb Academy Giaveno) e quarto Cesare Mancinelli (Orange Bike Team).

G4 *

Gradino alto del podio a Riccardo Maria Casalone (Team Frogs). In 9° posizione Mathis Marchi (orange Bike Team); 14° Kilian Mene (Gs Lupi); 21° Gabriele Sorbara (Gs Godioz); 23°, seconda nella competizione femminile, Sofia Locci (Gs Godioz).

G5 *

Terzo gradino del podio a Sebastian Leo (Orange Bilke Team) preceduto dalla coppia del Racing Team Rive Rosse formata da Andrea Comazzo e Leonardo Dalla Vecchia.

G6 *

Al terzo e quarto posto il duo del Gs Lupi Marta Rizzo e Alys Torgneur nella gara vinta da Ambra Balbis (Vigor) davanti a Beatrice Berruto (Rostese). Nei maschietti s’impone Simone Roppolo (Mtb Academy Giaveno). Al 10° posto Julien Marchi (Orange Bike Team); 16° Daniel Carlevato Savoia (Orange Bike Team); 18° Simone Dorio (Gs Godioz).

Strada

Gran Premio Rosa Città di Bovolone (Verona), oggi, corsa su Strada riservata alla categorie Allievi Donne, vinta nella volata di gruppo da Nicole Bracco (Cesano Maderno) in 1h 17’50” per coprire i 49,500 km alla media di 38,101 km/h e, sul podio, troviamo Giorgia Valentina Timis (Giorgione) e Emma Lanaro (Team Wieler Breganze). Nella testa del gruppo, 22°, anche Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin).

Enduro

Terza tappa del Toscano Enduro Series, oggi, ad Arezzo, vinta da Christian Valenti (15’43”). In 47° posizione, prima Open femminile, Emilie Polo (Fristads Merida; 18’28”) davanti a Irene Savelli (Young Riders; 19’14”) e a Francesca Bonanni (Zamparella; 19’48”)