Ciclismo giovanile: la Valle d’Aosta sfiora il podio in Coppa Italia a Laterza

Prima delle cinque tappe, ieri, della Coppa Italia giovanile Xco, a La Terza (Taranto) e atleti della Rappresentativa del Comitato valdostano della Fci che chiudono al quarto posto, totalizzando 148 punti, alle spalle della Lombardia (186), Liguria (174) e Veneto (173). A livello individuale da segnalare il doppio podio conquistato da Matilde Anselmi e Michel Careri.

Negli Allievi Donne secondo anno piazza d’onore di Matilde Anselmi (VdA) alle spalle della lombarda Beatrice Maifré, con terza la trentina Lisa Fumanelli. Stesso risultato, secondo, di Michel Careri (VdA) a ‘sandwich’ tra i due lombardi: Mattia Acanfora primo e Matteo Jacopo Gualtieri terzo. In 9° posizione Raphael Tremblan (VdA).

Negli Esordienti Donne secondo anno quinto e sesto posto di Aurora Lecca e Alessia Pellicanò (VdA) nella gara vinta dalla lombarda Vittoria Bondi davanti alla veneta Angelica Dalla Vecchia e alla piemontese Giorgia Vottero. In campo maschile successo del piemontese Giovanni Dal Ben; al 7° posto Nathan Evolandro (Orange Bike Team).

Bike Trials

Doppio impegno, sabato 2 e domenica 3 maggio, a Marino (Roma) di Michel Negrini, il primo giorno impegnato nell’Internazionale C1 e, nel secondo, nella prima tappa della Coppa Italia Trials. Michel Negrini (Team Trisports VdA) ha chiuso rispettivamente al sesto e quarto posto nella categoria 20/26 pollici. In virtù, anche, di questi risultati, Negrini vestirà d’azzurro, dal 7 all’11 maggio, nella prima prova della Coppa del Mondo, in programma a Dole (Francia).