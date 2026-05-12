Ginnastica ritmica: Elodie Godioz trionfa a Gdynia con la Nazionale italiana Junior

Importante successo internazionale per Elodie Margot Godioz che, con i colori della Nazionale italiana Junior di ginnastica ritmica, ha conquistato il primo posto all’VIII Gdynia Rhythmic Stars, prestigiosa competizione andata in scena in Polonia.

La squadra azzurra, composta da Elodie Godioz, Flavia Cassano e Veronica Zappaterreni, ha chiuso il concorso Junior Team al comando con il punteggio complessivo di 95.40, precedendo le padrone di casa della Polonia (94.75) e Israele (94.70).

Le “farfalline” italiane, guidate dalle tecniche Spela Alenka Mohar e Simona Ravaioli, con Marisa Stufano nel ruolo di capodelegazione e Laura Lazzaroni in giuria, hanno saputo distinguersi grazie a una serie di ottime prestazioni nei singoli esercizi.

Grande protagonista è stata proprio Elodie Godioz, tesserata per la Ritmica Piemonte, che ha conquistato il primo posto nell’esercizio alla palla con il punteggio di 23.85. Ottimi risultati anche per le compagne di squadra: Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris) ha ottenuto il terzo posto al cerchio con 23.80 e il settimo alle clavette con 23.70, mentre Veronica Zappaterreni (Ginnastica Fabriano) è salita sul podio al nastro grazie al terzo posto con 24.05.

Nelle finali individuali di specialità, Elodie ha poi concluso al settimo posto alla palla con il punteggio di 21.450, pagando una perdita nell’ultima parte dell’esercizio. Un risultato che non replica quello eccellente ottenuto nelle qualificazioni, ma che conferma comunque l’altissimo livello tecnico della giovane ginnasta valdostana.