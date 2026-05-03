Ginnastica F: Brave le allieve dell’Olimpia Aosta al Campionato individuale Silver

Trasferta positiva per l’Olimpia Aosta, che questo sabato a Biella ha schierato quattro giovani ginnaste nella seconda prova del Campionato Individuale Silver LB, raccogliendo risultati incoraggianti e confermando la crescita del gruppo.

Ad aprire la giornata di gara sono state le Allieve A4 (classe 2014) Adele Malgaroli, Stéphanie Centoz e Clio Nicoletta. Dopo un avvio non semplice agli attrezzi più tecnici, parallele e trave, le tre ginnaste hanno saputo reagire con determinazione, mostrando buone esecuzioni al corpo libero e al volteggio. Una rimonta che ha permesso ad Adele Malgaroli di chiudere con un ottimo 7° posto, mentre Stéphanie Centoz e Clio Nicoletta hanno terminato rispettivamente in 16ª e 17ª posizione.

Cécile Di Fresco

Nella seconda parte della competizione è scesa in pedana l’Allieva A3 (classe 2015) Cécile Di Fresco, protagonista di una prova solida e senza sbavature. La giovane ginnasta ha portato a termine una gara pulita, conquistando l’11° posto in classifica.

Al termine della giornata, soddisfazione nello staff tecnico: le allenatrici Nathasha Pellissier e Sarah Burgay, presenti a Biella insieme alle atlete, hanno sottolineato l’impegno e i progressi mostrati in gara, elementi che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti stagionali.