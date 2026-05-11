Ginnastica: Gym Aosta, Alice Turato e Pilar Domaine trionfano a Biella

Lo scorso sabato a Biella, si è svolta la seconda prova del Campionato Individuale Silver LC Base di Ginnastica Artistica, competizione che ha visto protagoniste quattro ginnaste della Gym Aosta accompagnate dalle allenatrici Alice Politi e Serena Ramanzin.

Le atlete valdostane si sono distinte nei tradizionali esercizi di Volteggio, Parallele, Trave e Corpo Libero, conquistando risultati di grande rilievo e confermando l’ottimo lavoro svolto in palestra durante la stagione.

A brillare in particolare sono state Alice Turato e Pilar Domaine, entrambe salite sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie.

Fra le Allieve di 2ª Fascia, Alice Turato ha conquistato una splendida vittoria chiudendo la gara al primo posto con il punteggio complessivo di 59.200.

Successo anche nelle Allieve di 3ª Fascia per Pilar Domaine, autrice di un’eccellente prestazione che le ha permesso di imporsi su un lotto di 23 partecipanti con il punteggio di 60.600.

Nella stessa categoria ottima prova anche per Sofia Arena, che ha sfiorato il podio terminando in quarta posizione con 58.650 punti, mentre Gaelle Dalto ha concluso al nono posto con il totale di 57.150.

Ottimi risultati per la Gym Aosta nella seconda prova regionale: brillano anche Sofia Arena e Gaelle Dalto

Sabato 10 maggio 2026, a Biella, si è svolta la seconda prova del Campionato Individuale Silver LC Base di Ginnastica Artistica, competizione che ha visto protagoniste quattro ginnaste della Gym Aosta accompagnate dalle allenatrici Alice Politi e Serena Ramanzin.

Le atlete valdostane si sono distinte nei tradizionali esercizi di Volteggio, Parallele, Trave e Corpo Libero, conquistando risultati di grande rilievo e confermando l’ottimo lavoro svolto in palestra durante la stagione.

A brillare in particolare sono state Alice Turato e Pilar Domaine, entrambe salite sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie.

Fra le Allieve di 2ª Fascia, Alice Turato ha conquistato una splendida vittoria chiudendo la gara al primo posto con il punteggio complessivo di 59.200.

Successo anche nelle Allieve di 3ª Fascia per Pilar Domaine, autrice di un’eccellente prestazione che le ha permesso di imporsi su un lotto di 23 partecipanti con il punteggio di 60.600.

Nella stessa categoria ottima prova anche per Sofia Arena, che ha sfiorato il podio terminando in quarta posizione con 58.650 punti, mentre Gaelle Dalto ha concluso al nono posto con il totale di 57.150.