Ginnastica AF: Weekend di gare per le allieve dell’Olimpia tra Torino e Biella

Sarà un fine settimana intenso e ricco di emozioni per le giovani atlete della Ginnastica Olimpia, attese da due importanti appuntamenti agonistici tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Sabato a Torino riflettori puntati su Cecilia Landini e Camilla Cosentino, che prenderanno parte alla seconda prova del Campionato regionale Acli. Le due allieve tornano in pedana dopo una prima esperienza positiva, conclusa con un incoraggiante quinto e sesto posto in classifica, risultati che hanno confermato la crescita tecnica delle ginnaste e il buon lavoro svolto in palestra durante la stagione.

Camilla Cosentino e Cecilia Landini

Domenica, invece, sarà la volta di altre sei atlete dell’Olimpia, impegnate a Biella nella seconda prova del Campionato individuale Silver. Accompagnate dall’allenatrice Federica Vinante, gareggeranno Elodie Joux, Marta Ferina, Sthacy Gonzalez, Noemi Guerrisi e Cloe Tampieri nel programma LC base, mentre Viola Malgaroli sarà protagonista nel programma LA avanzato.

Le ginnaste saranno chiamate a misurarsi sui quattro attrezzi della ginnastica artistica femminile — corpo libero, parallele, trave e volteggio — in una competizione che rappresenta un importante banco di prova per verificare i progressi tecnici e acquisire ulteriore esperienza agonistica.

Per la società valdostana sarà dunque un altro weekend all’insegna dello sport giovanile e della crescita delle proprie atlete, sempre più presenti nei principali appuntamenti del panorama regionale.