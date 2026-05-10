Ginnastica Olimpia da applausi: Cecilia Landini d’oro e tante giovani promesse in crescita

Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Olimpia, protagonista in Piemonte con una serie di prestazioni che confermano il valore e la crescita del vivaio valdostano della ginnastica artistica femminile. Tra podi, piazzamenti prestigiosi e prove di grande maturità tecnica, le giovani atlete hanno saputo lasciare il segno sia al Campionato Regionale Acli di Torino sia nella seconda prova del Campionato Individuale Silver disputata a Biella.

A prendersi la scena sabato a Torino è stata soprattutto Cecilia Landini, splendida protagonista nel Campionato Regionale Acli. L’allieva dell’Olimpia ha conquistato la medaglia d’oro grazie a una gara praticamente perfetta, senza sbavature su tutti e quattro gli attrezzi. Precisione, eleganza e sicurezza hanno accompagnato l’esibizione della giovane ginnasta valdostana, salita meritatamente sul gradino più alto del podio dopo una prova di altissimo livello.

Ottima anche la gara della compagna di squadra Camilla Cosentino, capace di chiudere in quinta posizione nonostante una sola incertezza alle parallele. Per entrambe le atlete si è trattato di un netto passo avanti rispetto alla prova precedente, segnale evidente del lavoro svolto in palestra.

Domenica a Biella la Ginnastica Olimpia si è presentata con altre sei ginnaste impegnate nella seconda prova del Campionato Individuale Silver, ottenendo riscontri incoraggianti e confermando una crescita collettiva che lascia ben sperare per il futuro.

Marta Ferina, Sthacy Gonzalez e Elodie Joux

Nel programma LC, tra le Allieve di terza fascia, sono scese in pedana Marta Ferina, Sthacy Gonzalez ed Elodie Joux, che hanno chiuso rispettivamente al 12°, 13° e 17° posto in classifiche particolarmente numerose e competitive. Da sottolineare soprattutto le ottime prestazioni al volteggio, dove Sthacy ha conquistato il quarto miglior punteggio e Marta il quinto. Ancora Sthacy si è distinta al corpo libero con un eccellente quinto posto di specialità.

Buona prova anche per Noemi Guerrisi, impegnata nel programma LC categoria Allieve A5. Grazie ad esercizi precisi, ordinati e puliti, la ginnasta valdostana ha centrato un positivo 13° posto su oltre trenta partecipanti, dimostrando personalità e concentrazione.

Nella categoria Allieve A4, Cloe Tampieri ha terminato in 16ª posizione, ma può sorridere per uno splendido quarto punteggio ottenuto alla trave, attrezzo dove ha mostrato sicurezza e qualità tecniche di rilievo.

Nel pomeriggio, infine, spazio alla più giovane atleta Olimpia in gara, Viola Malgaroli, che nel programma LA avanzato ha conquistato una brillante settima posizione tra le Allieve di seconda fascia, confermando carattere e ottime prospettive.

Al termine del weekend soddisfatta l’allenatrice Federica Vinante, presente accanto alle ginnaste in entrambe le giornate di gara. I risultati ottenuti tra Torino e Biella raccontano infatti non solo di medaglie e piazzamenti, ma soprattutto della crescita costante di un gruppo giovane, determinato e sempre più competitivo.