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GINNASTICA | 01 maggio 2026, 18:55

Ginnastica artistica femminile: le allieve Silver dell’Olimpia pronte per il Campionato individuale

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per le giovani promesse dell’Olimpia Aosta, che questo sabato saranno protagoniste a Biella nella seconda prova del Campionato Individuale Silver LB di ginnastica artistica femminile

Adele Malgaroli, Clio Nicoletta, Stéphanie Centoz e Cécile Di Fresco

Adele Malgaroli, Clio Nicoletta, Stéphanie Centoz e Cécile Di Fresco

A scendere in pedana saranno quattro allieve determinate a ben figurare in una competizione che rappresenta un banco di prova importante per la loro crescita sportiva. Accompagnate dall’allenatrice Nathasha Pellissier, le ginnaste valdostane si misureranno sui quattro attrezzi previsti dal programma: corpo libero, parallele, trave e volteggio.

La squadra sarà composta da Cécile Di Fresco, Stéphanie Centoz, Adele Malgaroli e Clio Nicoletta, tutte pronte a dare il massimo in una gara che chiude la prima parte della stagione agonistica.

Per le atlete dell’Olimpia si tratta di un’occasione preziosa per mettere in pratica il lavoro svolto in palestra negli ultimi mesi e confrontarsi con coetanee provenienti da diverse realtà del panorama ginnico. L’obiettivo, oltre al risultato, resta quello di crescere sotto il profilo tecnico ed emotivo, consolidando esperienza in vista dei prossimi impegni.

L’appuntamento di Biella segna dunque un passaggio significativo prima della pausa estiva, con la speranza di raccogliere soddisfazioni e conferme dal lavoro portato avanti con impegno e costanza.

red/ShA

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