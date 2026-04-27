Valdostani dominatori a Monteu Roero: vittorie per Anselmi, Borre e Careri

Terza prova della Coppa Piemonte di MountainBike, oggi, inserita nella 28° edizione dell’Xco del Roero, a Sant’Anna di Monteu Roero (Cuneo), dove gli atleti valdostani sono grandi protagonisti, grazie alle vittorie di Matilde Anselmi, Fabien Borre e Michel Careri e i podi conquistati da Siria Valenti, Aurora Lecca, Alessia Pellicanò, Amélie Berlie, Joel Philippot e Raphael Tremblan, oltre a molti piazzamenti a ridosso del podio.

Negli Under 23 vittoria di Francesco Ganzi (Loris Bike) davanti a Alessandro Ferrari (Tabros) con terzo e quarto posto ad Andrea Carbone (Gs Lupi Valle d’Aosta) e Andrea Brunier (Orange Bike Team).

Negli Juniores, bella vittoria di Fabien Borre (Cicli Lucchini) al rientro agonistico dopo un piccolo infortunio, che precede Alberto Fornerone (Mtb Academy Giaveno) e Davide Givogri (Racing Team Torre).

Nelle Allievi Donne secondo anno s’impone Matilde Anselmi (Orange Bike Team) seguita da Giulia Dragone (Team Frogs) e da Giada Visconti di Oleggio (MontaldBike), con quarto posto di Martina Bosonin (Orange Bike Team). Nei maschi, tripletta rossonera grazie a Michel Careri (Orange Bike Team) che precede la coppia del Gs Lupi formata da Joel Philippot e Raphael Tremblan.

Nelle Allievi Donne primo anno, piazza d’onore di Siria Valenti (Gs Lupi) alle spalle di Anna Mombello (I Cinghiali Evo) e, terza, Sofia Irma D’Andrea (Team Frogs). Al maschile successo di Davide Quattrone (Rostese). In 7° posizione Claudio Fianco, 9° Federico Bruzzo e 30° Cédric Berlier, tutti atleti dell’Orange Bike Team.

Nelle Esordienti Donne secondo anno Giorgia Vottero (Rostese) precede sei atlete valdostane; dal 2° al 7° posto troviamo: Aurora Lecca (Gs Lupi), Alessia Pellicanò (Orange Bike Team), Giulia Renzulli (Gs Lupi), Maelys Cortese, Neve Lucchetti e Gaelle Migliorini (Orange Bike Team). In campo maschile vince Giovanni Dal Ben (Rive Rosse) davanti a Samuel Gasparella (Mtb Oasi Zegna) e Lorenzo Castellani (Rostese). In 4° e 5° posizione Andrea Verduci (Vc Courmayeur MB) e Sergio Zigliani (Orange Bike Team); 17° Ilan Bianquin (Gs Lupi); 23° Nicolò Salice (Gs Lupi); 25° Mathias Faita (Gs Lupi); 28° e 29° Filippo De Gaetano e Alex Voyat (Vc Courmayeur MB).

Nelle Esordienti Donne primo anno, terzo gradino del podio a Amélie Berlier (Orange Bike Team) preceduta da Sofia Arcidiacono (Mtb Academy Giaveno) e da Sofia Longo (UA Cycling Team). Nei maschi, vittoria di Cristian Ravasio (Colleoni Bike Team); 21° Gabriele Pession (Orange Bike Team); 27° Giulio De Lucia (Team Trisports VdA).

Nei Master 4, quarto posto di Moreno Philippot (Gs Lupi) nella gara vinta da Marco Bellone (Poirinese) seguito da Jonathan Marcionetti (Team Frogs) e da Enrico Ferrero (Tecnobike).