Costa e Tremblan dominano la Yellow Race: Pasqua di successi per la MTB valdostana

Giorno di Pasqua con l’Xco di MountainBike protagonista a Tabiano Terme (Parma) dov’era in programma la Yellow Race – memorial Lorenzo Vernazza, kermesse che ha vissuto sulle vittorie di Paolo Costa e Raphael Tremblan e il podio di Joel Philippot, oltre a un buon numero di piazzamenti a ridosso dei tre di testa e nella ‘Top ten’.

Negli Juniores netta vittoria di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 04’52”) davanti a Marco Soprani (GagaBike; a 2’07”) e a Alessandro Garbaccio Valina (Mtb Oasi Zegna; a 2’27”).

In 45° posizione Christian Faita (Gs Lupi); 49° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini); 51° Mathias Consoli (Gs Lupi)

Negli Allievi Donne secondo anno è quarta Nicole Vevey (Gs Lupi; a 1’45”) nella gara vinta da Federica Nicoli (40’53”) che precede Marta Malinverno (Mtb Novagli; a 15”) e Sofia Cristini (Ktm Academy Le Marmotte; a 46”). Al maschile, doppietta del Gs Lupi Valle d’Aosta grazie a Raphael Tremblan (48’43”) e Joel Philippot (a 43”), con terzo Matteo La Capria (Tirano Bike; a 55”); 36° Alessio Catona (Gs Lupi).

Negli Allievi Donne primo anno successo di Eleonora Flaviani (Ktm Academy Le Marmotte; 40’11”); 6° Siria Valenti (Gs Lupi; a 5’38”). In campo maschile s’impone Edoardo Ducco (Mtb Academy Giaveno (50’18”); 33° Federico Bruzzo (Orange Bike Team; a 9’13”).

Nelle Esordienti Donne secondo anno quarta e sesta posizione a Alessia Pellicanò (Orange Bike Team; a 47”) e Aurora Lecca (Gs Lupi; a 1’39”), con vittoria che è andata a Maddalena Gatto (Santa Cruz Tsa Beltrami; 26’25”) davanti a Maddalena Brusaferri (GagaBike; a 21”) e a Giorgia Vottero (Rostese; a 40”). Decima Giulia Renzulli (Gs Lupi; a 3’15”). Nella competizione maschile successo di Giovanni Dal Ben (Rive Rosse; 33’35”). In 6° posizione Nathan Evolandro (Orange Bike Team; a 2’10”); 15° e 16° Andrea Verduci (Vc Courmayeur MB; a 3’35”) e Sergio Zigliani (Orange Bike Team; a 3’50”); 24° Ilan Bianquin (Gs Lupi; a 5’03”); 47° Nicolò Salice (Gs Lupi; a 8’40”); 59° Mathias Faita (Gs Lupi; a 10’36”).

Negli Esordienti primo anno vittoria di Mattia Roveglia (Santa Cruz Tsa Beltrami; 35’37”); 53° Filippo Grosso (Gs Lupi: a 14’59”).

La trasferta emiliana conferma la crescita del movimento giovanile valdostano, capace di confrontarsi ai vertici nazionali non solo con le punte di diamante Costa e Tremblan, ma con un gruppo compatto in grado di popolare le prime posizioni in tutte le categorie giovanili.