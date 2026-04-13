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CICLISMO | 13 aprile 2026, 09:00

Ciclismo, Paolo Costa brilla a Nalles: è podio internazionale nella Sunshine Race

Ottimi risultati per i valdostani tra Alto Adige e Lombardia: Gabriel Borre sfiora la top 10 tra gli Under 23, mentre Tremblan e Valenti si distinguono nelle cronometro.

Il fine settimana del ciclismo giovanile regala grandi soddisfazioni agli atleti valdostani, capaci di distinguersi sia nel fuoristrada che nelle gare su strada tra Bolzano, Varese e Lecco.

A Nalles (Bolzano), la 25ª edizione della Marlene Südtirol Sunshine Race ha richiamato i migliori talenti internazionali del cross-country. Negli Juniores, Paolo Costa (Gs Lupi) è stato autore di una prova maiuscola: l'atleta valdostano ha conquistato la piazza d'onore, chiudendo a soli 18” dal vincitore Giovanni Bosio. Nella stessa categoria si segnala il piazzamento di Christian Faita (42°), seguito dai compagni di squadra Falchi, Fontanelle e Consoli.

Tra gli Under 23, gara dominata dagli stranieri con il successo dell'austriaco Nikolaj Hougs. Ottima la prestazione di Gabriel Borre (Team Trisport VdA), che chiude al 15° posto assoluto e si attesta come quarto tra i corridori italiani al traguardo. In campo femminile, Elisa Giangrasso centra la 15ª posizione nella gara Juniores vinta dalla svizzera Grossmann.

Strada: Tremblan sesto nella cronoscalata di Brusimpiano

Passando alle specialità su strada, gli Allievi del Gs Lupi sono stati protagonisti nell'11° Trofeo Città di Brusimpiano (Varese). In una cronoscalata di 3,7 km molto tecnica, Raphael Tremblan ha conquistato un solido 6° posto, mentre Joel Philippot ha chiuso in 12ª posizione.

Cronometro a Valmadrera: Siria Valenti in top 10

Infine, a Valmadrera (Lecco), si è corso il Trofeo Dino Pietrella, una prova contro il tempo di 2,4 chilometri che ha visto al via numerosi valdostani:

  • Allievi Donne: Siria Valenti (Gs Lupi) ottiene un ottimo 8° posto (3’47”), seguita da Mélanie Bosonin (17ª) e Nicole Vevey (23ª).
  • Esordienti: Tra le donne brilla Giulia Renzulli (Gs Lupi), 7ª assoluta e 5ª tra le atlete del secondo anno. In campo maschile, Mathias Faita e Nicolò Salice hanno difeso i colori rossoneri chiudendo rispettivamente al 36° e 49° posto.


 

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red

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