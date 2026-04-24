Ad Aosta un weekend su due ruote con BicInsieme e BicImparo

Il panorama ciclistico valdostano si prepara a un doppio appuntamento di rilievo ad Aosta. Tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, la città ospiterà eventi dedicati sia alla promozione del territorio e della solidarietà, sia all'educazione e alla selezione dei giovani talenti nazionali.

‘Due ruote’ protagoniste ad Aosta, domenica 26 e lunedì 27, con la 18° edizione di BicInsieme e la quinta stagione di BicImparo – Kinder Joy of moving.

Domenica 26 aprile, BicInsieme, cicloturistica giunta alla 18° edizione, come di consueto organizzata dal Gs Aquile. Il ritrovo, alle 8, all’Hubb BikeCafé di via Festaz, ad Aosta, che fungerà anche come partenza e arrivo dell’escursione di 46 km e 1050 metri di dislivello e ristoro fissato a Doues, a la Grandze di Pei. L’intero ricavato, al netto delle spese di organizzazione, sarà devoluto all’Associazione valdostana autismo.

Il giorno successivo, allo stadio Puchoz di Aosta, la 14° tappa del quinto anno di BicImparo Kinder Joy of moving. L’intera mattinata sarà dedicata agli alunni delle scuole con gli istruttori del Gs Lupi Valle d’Aosta, sodalizio organizzatore della giornata. Dalle 15, la fase regionale del Kinder, manifestazione che coinvolge tutti i territori italiani – primo appuntamento, l’8 aprile, a Bari, conclusione l’8 maggio, ad Arbus, in Sardegna -; gli eventi regionali per i tesserati delle categorie Giovanissimi, serviranno a selezionare le squadre che parteciperanno alla Finale Nazionale Bicimparo Kinder Joy of moving 2026, in programma il 19 giugno a Viareggio, nell’ambito del Meeting Nazionale di Società.

L’iniziativa – organizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con Ferrero e Polizia Stradale - è entrata infatti a far parte di “Sicuri in Bicicletta”, programma inserito nella piattaforma EDUSTRADA del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

MountainBike

Prima delle cinque tappe della Coppa Italia Xco di MountainBike, il 3 maggio, a Laterza (Taranto), dove sarà presente la Rappresentativa valdostana. Il selezionatore del settore Fuoristrada del Comitato VdA della Fci, Moreno Philippot, coadiuvato da Arturo Consoli, ha convocato sei atleti: gli Allievi Matilde Anselmi, Michel Careri (Orange Bike Team) e Raphael Tremblan (Gs Lupi Valle d’Aosta) e gli Esordienti Aurora Lecca (Gs Lupi), Alessia Pellicanò e Nathan Evolandro (Orange Bike Team)