MTB, Aurora Lecca splende a Nalles: podio valdostano alla Sunshine Race

Seconda giornata del Marlene Sudtirol Sunshine Racer, oggi, dedicata alle categorie giovanili, dove si registra l’ottimo comportamento dei ‘rider’ valdostani, in particolare con Aurora Lecca che sale sul podio e i piazzamenti nei migliori dieci della classifica di Alessia Pellicanò, Matilde Anselmi e Maelys Cortese.

Negli Allievi Donne secondo anno vince l’austriaca Sandra Pink (42’40”). In 10° posizione Matilde Anselmi (Orange Bike Team; a 6’05”); 16° Martina Bosonin (Orange Bike Team; a 8’40”); 22° Arlyb Sposito (Orange Bike Team). In campo maschile vittoria di Matteo Zanardi (Bike Movement; 38’58”); 35° Alessio Catona (Gs Lupi Valle d’Aosta; 47’40”).

Negli Allievi Donne primo anno successo di Irene Righetto (Velociraptors; 43”07). Al 13° posto Amélie Cerise (Orange Bike Team; a 6’32”); 16° Anna Lini (Orange Bike Team; a 11’07”). Gradino alto del podio a Giulio Grazian (Montirone; 40’00”). In 25° posizione Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 5’10”); 47° Cédric Berlier (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne secondo anno, terzo e quarto posto a Aurora Lecca (Gs Lupi; a 1’42”) e a Alessia Pellicanò (Orange Bike Team; a 2’17”) nella gara vinta da Vittoria Bondi (Santa Cruz; 28’45”) davanti a Angelica Dalla Vecchia (Carisma Team; a 1’42”). In 9° posizione Maelys Cortese (Orange Bike Team; a 3’25”); 17° Neve Lucchetti (Orange Bike Team; a 6’06”); 19° Gaelle Migliorini (Orange Bike Team; a 7’08”). In campo maschile vittoria di Giovanni Dal Ben (Rive Rosse; 28”04). Al 13° e 14° posto, dell’Orange Bike Team, Nathan Evolandro (a 1’44”) e Sergio Zigliani (a 2’01”); 46° Ilan Bianquin (Gs Lupi;

Negli Esordienti Donne primo anno successo di Nami Epis (Ktm Academy; 30’43”); 16° Amélie Berlier (Orange Bike Team; a 6’09”). Al maschile s’impone Mattia Roveglia (Santa Cruz; 29’12”); 42° Gabriele Pession (Orange Bike Tea; a 8’10”)