L’Orange Bike Team brilla ad Airasca: tre podi per i piccoli ciclisti valdostani

Prima uscita stagionale dei Giovanissimi dell’Orange Bike Team, oggi, nel 24° trofeo Comune di Airasca (Torino), capaci di cogliere per tre podi.

G6 * Terzo gradino del podio per Julien Marchi nella gara vinta da Matteo Ratto (Piossasco) davanti a Vittorio Casale Alloa (Ardens).

G5 * È secondo Sebastian Leo, preceduto da Lorenzo Russo (Piossasco) con terza piazza di Stefano Verga (Eporediese Cicli Tessiore). Nella classifica unica, nono posto assoluto di Céline Pellissier, seconda della graduatoria femminile.

G4 * Successo di Cristoforo Zarfi (Ardens); 10° e 11° Mathis Marchi e Alexis Chapellu.

Strada

Gran Premio Resana, nelle Allievi Donne, fuga a due per disputarsi la vittoria e, dopo 54 km, coperti in 1h 23’38 alla media di 38,741 km/h, a mettere le ruote davanti è Marta Grassi (Pedale del Sile) che precede Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin). Volata di gruppo per il terzo gradino del Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin) e Siria Valenti che, toccata, perde l’abbrivio e conclude 40°, con 41° la compagna del Gs Lupi, Nicole Vevey.

Strada * Amatori

Torna, domenica 26 aprile, BicInsieme, cicloturistica giunta alla 18° edizione, e come consueto organizzata dal Gs Aquile. Il ritrovo, alle 8, all’Hubb BikeCafé di via Festaz, ad Aosta, che fungerà anche come partenza e arrivo dell’escursione di 46 km e 1050 metri di dislivello e ristoro fissato a Doues, a la Grandze di Pei.

L’intero ricavato, al netto delle spese di organizzazione, sarà devoluto all’Associazione valdostana autismo.