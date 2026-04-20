Giulia Challancin regina a Rivara: pioggia di podi per i valdostani

Splendida domenica di gare per il ciclismo valdostano nella seconda tappa della Coppa Piemonte XCO, inserita nel trofeo ‘I boschi delle streghe’. A dominare la scena è stata Giulia Challancin (Team Trisports VdA), capace di imporsi nella categoria Elite Donne con il tempo di 1h 32’, staccando di tre minuti la diretta inseguitrice Katia Moro.
I podi in Piemonte: dai giovani ai Master
Oltre alla vittoria di Challancin, la spedizione rossonera rientra da Rivara con diversi piazzamenti di rilievo:
- Esordienti Donne (2° anno): Terzo posto per Michela Clerin Fontan (Cs Lys).
- Master 4: Piazza d'onore per Moreno Philippot (Gs Lupi), secondo solo a Jonathan Marcionetti.
- Master 5: Terzo gradino del podio per Diego Tremblan (Gs Lupi).
Nelle categorie Under 23, sfiorano il podio Andrea Brunier (Orange Bike Team) e Andrea Carbone (Gs Lupi), rispettivamente quarto e quinto.
MountainBike
Non solo XCO: a Brescia, nella GranFondo Xtech Mtb, Alessandro Saravalle (Team Trisports VdA) conquista un prestigioso terzo posto assoluto dopo 47 km di battaglia, seguito al decimo posto dal compagno di squadra Giuseppe Lamastra.
All'estero, i colori valdostani si sono fatti valere su palcoscenici di altissimo livello:
- Francia: A Les Monts de Gueret, Gabriel Borre ha chiuso con un ottimo 18° posto nella prova di Coppa di Francia Under 23.
- Svizzera: Nel Trial, esordio stagionale positivo per Michel Negrini (Team Trisports VdA), 12° assoluto nella prova UCI HC di Malvaglia.