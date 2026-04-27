Italia Bike Cup: Paolo Costa brilla a Stevenà, top 5 per Saravalle in Liguria

Terza prova di Italia Bike Cup, oggi, a Stevenà di Caneva (Pordenone), gara internazionale inserita nella Mtb Cavena Trophy, e si riconferma sul podio Paolo Costa.

Negli Elite s’impone Nadir Colledani (Olimpia factory; 1h 25’08, che nello sprint a tre precede Filippo Fontana (Cs Carabinieri; 1h 25’09”1) e Gioele Bertolini (Ktm-Protek Elettrosystem; 1h 25’09”6). Buon sesto posto di Gabriel Borre (Trisports VdA; 1h 30’01”2).

Negli Juniores – più di centodieci atleti al via -, piazza d’onore di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 00’59”) attardato di 45” dal vicnitore, Giovanni Bosio (Trevigliese; 1h 00’13”) e terzo posto di Riccardo Fasoli (Ktm-Protek-Elettrosysten; 1h 01’10”). Partito molto indietro in griglia, con il ’dossard’ 713, conclude in 41° posizione Christian Faita (Gs Lupi; 1h 08’35”); 66° Lamberto Falchi (Gs Lupi; 1h 12’25”); 85° e 86° Mathias Consoli e Cesare Fontanelle (Gs Lupi). Al femminile successo di Nicole Azzetti (Ktm-Protek-Elettrosysten; 55’11”); 10° Elisa Giangrasso (Ktm-Protek-Elettrosysten; 1h 00’11”).

MountainBike

Marathon dell’Appennino, questa mattina, a Casella (Genova), 29° Genoa Cup, gara di 65 chilometri con 2400 metri di dislivello positivo, vinta da Dario Cherchi (Lee Cougan Basso Factory Racing; 3h 06’28”) a precedere il tedesco su Martin Frey (KTM Singer; 3h 07’22”) e Lorenzo Trincheri (Bike Busters; 3’08”18”). Quarta posizione di Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory; 3h 08’51”); nel gruppo di testa e in lotta per il podio a pochi chilometri dal traguardo, chiude quinto Alessandro Saravalle (Trisports VdA; 3h 09’31”); 7° Davide Pinato (Boscaro ; 3h 11’28”); 12° Giuseppe Lamastra(Trisports VdA; 3h 21’28”).