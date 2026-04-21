Team Trisports VdA: un weekend da incorniciare tra fango e podi internazionali

Nel fine settimana tutti gli atleti del team sono stati impegnati sui campi gara, portando i colori Trisports in diverse competizioni

nazionali e internazionali.



Sabato, Gabriel Borre ha preso parte alla MTB French Cup XCO/XCC, chiudendo in 18ª posizione con il tempo di 1:13:09. La gara è stata

vinta dal tedesco Paul Schehl in 1:08:26, in un contesto di alto livello internazionale.



«La gara è andata molto bene – ha commentato Borre –. Una Coppa di Francia HC di grande livello, sia per i partenti che per il percorso,

tra i più belli su cui abbia corso. Sono soddisfatto del 18° posto: la condizione è in crescita e continuiamo a lavorare»



CLASSIFICA ­





Sempre nella giornata di sabato, esordio stagionale anche per Michel Negrini, impegnato nei "Serravalle Bike Days" in Svizzera. L’atleta del Trisports VdA ha chiuso in 12ª posizione assoluta (260 punti UCI) nella prova vinta dallo spagnolo Alejandro Montalvo Milla (490 punti), confermando buone indicazioni al debutto stagionale.



CLASSIFICA ­



Nella giornata di domenica il team è stato impegnato su più fronti, a partire dalla GF Xtech MTB Città di Brescia [7], disputata su un tracciato di 47 km e 1500 metri di dislivello, resa ancora più impegnativa dalla pioggia e dalle condizioni meteo avverse.



Al via Alessandro Saravalle e Giuseppe Lamastra. Saravalle ha conquistato un ottimo 3° posto in 2h 07’31”, alle spalle della coppia El Camos formata da Juri Ragnoli (2h 05’36”) e Lorenzo Allodi (2h 05’37”). Chiude la top 10 Lamastra in 2h 12’35”.



«Giornata positiva, obiettivo centrato che era il podio – il commento di Saravalle –Gara dura nella prima parte dove ho perso l'attacco

della coppia di testa, successivamente ho provato a rientrare sui due atleti della El Camos che facevano ritmo insieme ma devo accontentare del terzo posto».

Soddisfatto anche Lamastra: «Bella e solida gara in una giornata complicata per il clima. La condizione è in crescita in vista dei prossimi importanti appuntamenti».



CLASSIFICA ­



Sempre domenica, ottime notizie anche dal Piemonte: nella prova di Coppa Piemonte XCO a Rivara, Giulia Challancin ha conquistato la vittoria nella categoria Elite Donne in 1h 32’, precedendo Katia Moro (1h 35’).



«Piccolo comeback alle gare XCO per me e battesimo nel fango – ha commentato –. Contenta di aver portato a casa un bel allenamento e di

aver chiuso così un primo importante blocco di lavoro».



CLASSIFICA



Infine, dopo l’impegno di sabato, doppia gara anche per Nichel Negrini, che ha preso parte alla Swiss Cup MTB chiudendo 13° assoluto.

«Soddisfatto delle mie prime competizioni a livello internazionale», il suo commento al termine del weekend.



Nel complesso, è stato un weekend positivo, con il team protagonista su più campi gara e capace di ottenere risultati importanti in contesti e discipline diverse. Essere presenti su più fronti ci permette di crescere, confrontarci e competere ad alto livello, confermando ancora una volta quella che è la nostra identità: il multisport come anima e punto di forza del progetto.

