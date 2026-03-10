I Light Pila: la dodicesima fiaccolata rosa illumina la "Stella" per la solidarietà

Una scia luminosa di colore rosa pronta a solcare le vette della Valle d'Aosta. Sabato 14 marzo 2026 torna I Light Pila, la fiaccolata solidale che da dodici anni unisce sport e lotta ai tumori del seno. L'evento, diventato un simbolo dell'inverno valdostano, ha già raccolto nelle edizioni passate oltre 120.000 euro interamente devoluti a Komen Italia.

La dodicesima edizione coinvolgerà adulti e bambini in una grande discesa collettiva sulle piste, con sci, snowboard,ciaspole o a piedi, armati di torce a luce LED rosa, a sostegno di Komen Italia, da anni impegnata nella lotta ai tumori del seno.

La prima edizione dopo l’inaugurazione della Stella di Pila

L’edizione 2026 sarà la prima dopo l’inaugurazione della Stella di Pila, avvenuta il 5 dicembre scorso. Per la prima volta dalla sua apertura, il nuovo rifugio panoramico in quota entrerà nel percorso della manifestazione.

La fiaccolata, come da tradizione, coinvolgerà più punti del comprensorio, con partenze dai diversi rifugi. Accanto a questi, si potrà scendere anche dalla Stella, ampliando il tracciato dell’evento, che sarà aperta fino al tramonto, una modalità mai sperimentata prima. La partenza della fiaccolata è prevista intorno alle 18.30.

«I Light Pila è molto più di una fiaccolata», spiega Davide Vuillermoz, presidente di Pila spa. «È il momento in cui la nostra montagna aggiunge un significato in più a tutto quello che già offre, e ogni anno ci sorprende. In vent'anni abbiamo visto famiglie, bambini, sciatori di ogni livello scendere insieme con la torcia rosa in mano, e ogni volta sentiamo quanto questo appuntamento sia diventato parte dell'anima di Pila. Quest'anno aggiungiamo un pezzo in più: per la prima volta la Stella di Pila sarà parte del percorso, e per noi è un segnale preciso: il nuovo si mette subito al servizio di qualcosa che vale».

Un evento aperto a tutti

I Light Pila si conferma una manifestazione inclusiva. Si potrà partecipare:

● con gli sci

● con lo snowboard

● con le ciaspole

● a piedi

Anche chi non scia potrà essere coinvolto: i pedoni potranno salire in quota con la telecabina, accendere la propria torcia rosa e scendere a valle sempre in telecabina, contribuendo alla scia luminosa che attraverserà la conca.

Pila ha inventato la fiaccolata rosa in montagna

I Light Pila è stata la prima fiaccolata solidale invernale legata a Komen Italia in un contesto di montagna.

«I Light Pila rappresenta, per la nostra associazione, un laboratorio straordinario di partecipazione e sensibilizzazione», così il presidente di Komen Italia Alba Di Leone.

«Desideriamo esprimere il nostro più sincero apprezzamento per il supporto, la fiducia e il sostegno che Pila ha saputo garantirci nel corso di questi anni.

Questa esperienza ci ha dimostrato come la montagna possa diventare un luogo di straordinaria forza simbolica e aggregativa, capace di coinvolgere famiglie, sportivi e comunità locali in un unico gesto collettivo di consapevolezza e condivisione.

È proprio dall’esperienza maturata a Pila che abbiamo tratto la fiducia e il modello organizzativo per progettare di estendere la fiaccolata rosa ad altre località su tutto il territorio nazionale, consolidando un percorso di crescita e diffusione dei nostri valori».



Radio Deejay per I Light Pila

Radio Deejay accompagnerà I Light Pila per tutta la giornata, con La Vale e Francesco Ciocca. Dalla mattina l'atmosfera nel villaggio dell'evento sarà quella di una vera festa in quota, con musica e animazione. La presenza della radio non si esaurisce con il tramonto: il momento clou arriva alla fine della fiaccolata, quando all'arrivo la conca di Pila si trasforma in un grande palco a cielo aperto per la festa finale.

Informazioni e partecipazione

I Light Pila è organizzato dal Consorzio Turistico L’Espace de Pila, da Pila S.p.A., dai Maestri di Sci di Pila e dal Comune di Gressan, con il supporto di sponsor e partner.

La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini.

Il ricavato sarà devoluto ai progetti di prevenzione e ricerca promossi da Komen Italia.