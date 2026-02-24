Orgoglio valdostano ai Giochi: il Consiglio Valle omaggia i campioni di Milano-Cortina 2026

La Valle d'Aosta celebra i suoi eroi olimpici. In apertura della seduta consiliare di oggi, martedì 24 febbraio 2026, il Presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi, ha reso omaggio agli atleti rossoneri protagonisti ai recenti Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Un momento di celebrazione che arriva in un'adunanza densa di significati, aperta anche dal ricordo del quarto anniversario dell'inizio del conflitto in Ucraina.

«_La loro presenza ha rappresentato motivo di grande orgoglio per l’intera comunità valdostana_ - ha detto il Presidente Aggravi -. _I risultati conseguiti, e in particolare le medaglie conquistate, testimoniano talento, sacrificio e determinazione, espressione di una solida cultura sportiva radicata nella tradizione alpina della nostra regione. Un riconoscimento va all’Asiva, alla Fisi e ai gruppi sportivi delle forze armate e dei Corpi dello Stato, che costituiscono un pilastro fondamentale del sistema sportivo e contribuiscono in modo determinante alla crescita dei nostri atleti, così come agli allenatori, ai tecnici e alle società sportive che li hanno accompagnati nel loro percorso. La partecipazione e i risultati ottenuti rafforzano l’immagine della Valle d’Aosta come terra di sport e di eccellenza._»



L'Assessore al turismo e sport, Giulio Grosjacques, a nome del Governo regionale, si è unito ai ringraziamenti rivolti ad atleti, tecnici,

allenatori, preparatori, forze dell’ordine, operatori sanitari, giornalisti, volontari, al Centro sportivo Esercito di Courmayeur, Asiva, alle amministrazioni coinvolte nel passaggio della fiaccola, agli studenti e all’Università della Valle d’Aosta: «_In questa Olimpiade c'era tanta Valle d'Aosta: una partecipazione importante per una piccola regione, e dimostra una volta di più che anche piccoli numeri come i nostri, con un lavoro serio fatto di investimenti negli impianti a fune, di sostegno alle associazioni sportive associate alle competenze e alle capacità dei nostri professionisti della montagna possono produrre risultati straordinari come quelli raggiunti. Risultati che fanno un gran bene al mondo del turismo e dello sport valdostano e dei quali tutta la comunità valdostana deve sentirsi orgogliosa._»



Il Presidente Aggravi e l'Assessore Grosjacques hanno quindi rivolto un augurio ai valdostani che rappresenteranno la Valle d’Aosta ai Giochi Paralimpici invernali, in programma dal 6 al 15 marzo.