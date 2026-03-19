Saint-Barthélemy diventa la capitale mondiale del fondo: parata di stelle per il "Gran Finale"

Federico Pellegrino inizia domani l’ultima tappa di Coppa del Mondo della sua carriera. Mentre l’azzurro si appresta a scendere in pista per le finali di Lake Placid (Stati Uniti), al centro dello sci nordico di Saint-Barthélemy fervono i preparativi per il Gran Finale.



A una settimana dall’evento, in programma dal 27 al 29 marzo, arrivano anche i primi nomi di campioni del passato e atleti in attività che si ritroveranno tra le montagne della Valle d’Aosta, dove la neve è tornata in quantità.



Alla 50 chilometri di sabato 28 marzo ci sarà il norvegese Ola Vigen Hattestad, campione olimpico nella sprint di Sochi 2014, due volte oro iridato a Liberec 2009 e vincitore di 17 gare di Coppa del Mondo. Sarà accompagnato dalla moglie Katja Visnar, slovena ed ex fondista, argento nella team sprint iridata di Seefeld 2019 e per quattro volte sul podio in Coppa del Mondo.



Fresche del bronzo nella team sprint di Milano-Cortina 2026, hanno confermato la propria presenza le tedesche Laura Gimmler e Coletta Rydzek. La prima vanta anche due successi in Coppa del Mondo e un argento in staffetta ai Mondiali, la seconda tre vittorie nel massimo circuito. Assieme a loro un’altra connazionale, Sophie Krehl, argento nella staffetta 4x5 chilometri di Pechino 2022. Voleranno dalla Svezia

Emil Joensson Haag (2 medaglie olimpiche, 2 iridate e 17 vittorie in CdM) e Robin Bryntesson (1 successo in CdM); in pista anche l’austriaco Mika Vermeulen (4 podi in CdM) e il britannico James Clugnet che da qualche tempo curano il podcast “Skirious problems”.



Non mancheranno gli italiani, a iniziare dai primi compagni in squadra A di Chicco Pellegrino: i campioni olimpici Pietro Piller Cottrer e

Cristian Zorzi (oro nella staffetta di Torino 2006), Marianna Longa (2 medaglie iridate e 2 successi in CdM) e la valdostana Arianna Follis (bronzo in staffetta a Torino 2006, 12 vittorie in CdM, campionessa del mondo nella sprint di Liberec 2009).



Presente anche la plurimedaglia olimpica Stefania Belmondo, per anni seguita dallo skiman Sergio Favre a cui è dedicata proprio la giornata di sabato. Due ori, tre argenti e cinque bronzi per la cuneese, conquistati in quattro edizioni dei Giochi Olimpici, da Albertville 1992

a Salt Lake City 2002.



Sci stretti ai piedi anche per il valdostano Marco Albarello che ha complessivamente vinto cinque medaglie ai Giochi, tra cui lo splendido

oro nella staffetta di Lillehammer 1998 insieme a Fulvio Valbusa, Fabio Maj e Silvio Fauner.



E poi i giovani azzurri cresciuti in queste ultime stagioni al fianco di Pellegrino. I protagonisti del magnifico bronzo in staffetta a Lago di

Tesero: Davide Graz, Martino Carollo ed Elia Barp, quest’ultimo bronzo anche nella team sprint. Sulle piste di Saint-Barthélemy sono attesi molti altri fondisti ed ex compagni di squadra di Federico Pellegrino, oltre ovviamente a tantissimi allenatori, skiman e fisioterapisti del passato o ancora in attività.



Arriveranno in Valle d’Aosta anche altri personaggi dello sport italiano: Carlo Mornati, ex canottiere e medaglia d’argento ai Giochi di Sydney 2000, oggi segretario generale del Coni e dei Comitati Olimpici Europei (COE); Manuela Di Centa, bi-campionessa olimpica a Lillehammer 1994 e membro onorario del CIO; Evelina Christillin, già membro del consiglio FIFA; Valentina Marchei, ex pattinatrice su

ghiaccio e presidente della Commissione atleti del CONI.



IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 26 MARZO



Gli allenamenti ufficiali si svolgeranno nella mattinata di giovedì 26 marzo; alle 18 l’inaugurazione nel borgo di Nus. Dopo la sfilata dietro alla banda musicale, gli atleti si ritroveranno in piazza Fillietroz per l’apertura ufficiale del Gran Finale.



LE INFORMAZIONI PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DEL FONDO



Sul sito internet della manifestazione (granfinale2026.it), nella pagina dedicata al pubblico, sono disponibili tutte le informazioni per

i parcheggi e per raggiungere il centro dello sci nordico attraverso il servizio navetta predisposto dall’organizzazione. La strada tra le frazioni di Lignan e di Porliod sarà chiusa al traffico, a eccezione dei mezzi autorizzati.