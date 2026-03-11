Nel Trail Valle Oropa del circuito CSEN TTC trionfano Tania Rosa e Daniele Mainardi FOTO e VIDEO

Esordio positivo per il 1° Trail Valle Oropa, andato in scena nella mattinata dell'8 marzo sui sentieri che attraversano la suggestiva cornice biellese. La prima edizione della manifestazione ha richiamato 238 partecipanti, di cui 35 donne, accogliendo fin da subito l'interesse degli sportivi.

Con partenza dalla piazza parrocchiale di Cossila San Grato (Biella), gli atleti si sono confrontati lungo un tracciato di circa 25 km e 950m D+, sviluppato su sentieri panoramici e ben segnalati, immersi nell’ambiente naturale. Il percorso, moderatamente tecnico ma accessibile, ha permesso ai runner di attraversare alcuni dei tratti più suggestivi dell’area, offrendo scorci sul Biellese e sulle vallate circostanti. La manifestazione rientra nel circuito “Progetto Trail Tourist CSEN” (T.T.C.), promosso da CSEN Biella con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso il trail running e composto complessivamente da cinque appuntamenti.

Per gli organizzatori si tratta di una prima edizione che lascia segnali incoraggianti, con una partecipazione significativa e un format che punta a coniugare lo sport, con la bellezza degli itinerari biellesi.

Di seguito le classifiche:

Assoluta Femminile

- Tania Rosa (A.P.D. Pont-Saint-Martin) – 2:13:13

- Margherita De Giuli (A.S.D. Climb Runners – Team Kailas Fuga) – 2:15:27

- Valentina Vineis (La Vetta Running) – 2:34:13

- Selena Bernardi (Pietro Micca Biella Running) – 2:34:51

- Paola Bellardone (Atl. Santhià) – 2:39:28

Assoluta Maschile

- Daniele Mainardi (Pol. China Pino Maffeo ASD APS) – 1:59:05

- Matteo Gritti (I Grifoni – Rappr. GDF) – 2:00:27

- Matteo Dovana (Amron ASD) – 2:01:41

- Federico Brera (G.S.A. Valsesia) – 2:03:39

- Enrico Alfisi (Runcard Standard) – 2:06:28