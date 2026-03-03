Rhêmes-Notre-Dame, lo sport è senza barriere: nasce il Memorial “François e Sandra Fosson”

La stagione della FISDIR Valle d’Aosta si appresta a vivere il suo momento più alto e commovente. Dal 13 al 15 marzo 2026, le nevi di località Chanavey, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, faranno da cornice alla prima edizione del Memorial François e Sandra Fosson, abbinato al 1° Trofeo Greundzo.

L'evento non sarà solo una competizione, ma un potente manifesto di inclusione: sulle piste si misureranno fianco a fianco atleti con disabilità intellettivo-relazionale e concorrenti normodotati, impegnati nelle discipline dello sci alpino e dello sci nordico.

Si prevedono numerosi partecipanti all’evento, tra atleti e accompagnatori, e oltre alle gare agonistiche saranno organizzate attività dimostrative di biathlon (con carabine laser) ed ausili dedicati ad atleti con disabilità fisica e intellettiva e non.

“Ci siamo impegnati per rendere protagonista la Valle d’Aosta di un percorso sportivo ambizioso, inclusivo e ricco di opportunità – spiega Ornella Fosson, Delegata Regionale FISDIR Valle d’Aosta - Stiamo costruendo un ambiente in cui ogni atleta possa esprimersi, migliorare e sentirsi parte di una comunità che crede nello sport come strumento di autonomia e benessere. L’appuntamento di Rhêmes-Notre-Dame ha messo in campo una bella macchina organizzativa, e per questo vorrei ringraziare tutti coloro che con passione e professionalità stanno contribuendo alla buona riuscita dell’evento, dal Comune, agli Impianti di risalita, alle associazioni sportive, agli albergatori e a tutti i volontari. Ci aspettiamo di vivere tutti insieme importanti momenti di sport e inclusione, ma soprattutto di amicizia e festa, per far scoprire agli ospiti che arriveranno da fuori Valle, il calore e l’ospitalità della nostra comunità alpina. Il tutto in un’atmosfera imperniata dai valori espressi da Pier De Courbertin, fondatore delle Olimpiadi moderne: l’importante non è vincere è partecipare, ed aggiungo divertirsi”.

Il 1° Memorial François e Sandra Fosson, è dedicato ad un padre, che non solo ha dedicato impegno per l’inserimento della figlia nella società, ma che ha contribuito, con l’Associazione Famiglie Valdostane Portatori di Handicap in qualità di presidente della stessa, a mettere in atto proposte ed iniziative atte a migliorare la vita e ad inserire in progetti lavorativi soggetti affetti da disabilità, ed alla figlia, quale atleta valdostana affetta da sindrome di down, scomparsa nel 2023, che tra il 1975 e il 1995 è stata più volte campionessa internazionale e nazionale in sci alpino, sci nordico, golf e nuoto e in tempi in cui il movimento paralimpico era ai primi passi. Il Memorial avrà cadenza triennale e sarà affiancato dal Trofeo annuale Greundzo, anche questo alla sua prima edizione.

PROGRAMMA

Venerdì 13 marzo 2026

Ore 15.00 - Apertura Ufficio Gare e ricevimento - Fraz. Chanavey (Edificio Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso) - Chiusura prevista ore 20.00

L’Ufficio Gare resterà aperto: sabato dalle ore 8.00 alle ore 15.00 e domenica dalle ore 8.00 alle 12.00

Sabato 14 marzo 2026

Ore 9.00 / 15.00 - Sopralluogo piste sci alpino e sci nordico

Ore 15.30 - Riunione tecnica

Ore 17.00 – Cerimonia di apertura presso Municipio Rhêmes-Notre-Dame

Ore 21.00 – Proiezione filmati sulla località di Rhêmes-Notre-Dame (Sala Ufficio gare )

Domenica 15 marzo 2026

Ore 9.15 / 10.00 - Ricognizione percorsi gara sci alpino e nordico

Ore 10.00 – Sci alpino - Partenza slalom gigante – unica manche sia per i promozionali che per gli agonisti suddivisi per età e sesso e categoria ed iscritti Fisdir.

Ore 10.00 - Partenza gare sci nordico – In tecnica classica 200 e 500 metri per i promozionali e 1000 e 5000 metri per agonisti suddivisi per età e sesso ed iscritti Fisdir.

A termine gare seguiranno le premiazioni. Il programma potrebbe subire modifiche.

PRESENZA AI GIOCHI PARALIMPICI MILANO-CORTINA 2026

L’Institut Agricole Régional con i suoi allievi ed accompagnatori e la FISDIR Valle d’Aosta con alcuni atleti valdostani, in attesa dell’appuntamento di fine stagione a Rhêmes-Notre-Dame, saranno presenti, dal 9 all’11 marzo, come pubblico ai Giochi Paralimpici Milano – Cortina 2026.

“Su suggerimento dei Sigg. Stella e Chadel, insegnanti dello IAR ed allenatori nazionali Fisdir, si è voluto organizzare un’occasione per stare insieme ragazzi e ragazze, con disabilità e non, e condividere, ad una ventina di giorni dalla conclusione dei Giochi Olimpici Invernali, un bel momento per tutto il movimento paralimpico – commenta ancora Ornella Fosson –Sono avvenimenti speciali per vedere dal vivo tutta la forza, la tenacia e la grande preparazione di atleti e atlete da tutto il mondo. Vivere queste esperienze, in presenza, nell’ambito delle Paralimpiadi offrirà sicuramente a tutti noi grandi emozioni e la consapevolezza di essere parte di un grande movimento che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che lo sport non è solo competizione, ma un manifesto di condivisione e sano agonismo”.

Per informazioni:

Contatti FISDIR Valle d’Aosta

Delegato regionale Valle d’Aosta - Ornella Fosson

Email: valledaosta@fisdir.it Tel: +39 366 190 2788