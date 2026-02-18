Rally: Corrado Peloso scalda i motori ad Andora. Podio e test Pirelli al Val Merula

La stagione agonistica 2026 di Corrado Peloso riparte da quella che lui stesso definisce "casa": le strade della Liguria. Il pilota valdostano ha scelto il Rally Ronde della Val Merula, ad Andora, per togliere la ruggine invernale e riprendere confidenza con la Clio Rally 5 del team Racing Garage.

Un debutto condiviso con un navigatore d'eccezione, Riccardo Filippini, presidente della Scuderia Efferre, con l'obiettivo principale di testare il nuovo pacchetto tecnico.



“Si è trattato di un piacevole fine settima - dice Corrado – molto interessante e utile sotto tanti punti di vista. Ad iniziare dal poter stare in macchina e fare qualche chilometro a ritmo gare per poi continuare con un rally portato a termine con il mio presidente ed, infine, per aver fatto i primi passaggi in speciale con gli pneumatici Pirelli. Questa è la novità del pacchetto della stagione 2026, il cambio delle scarpe. Nei quattro giri sulla stessa prova abbiamo provato due mescole di Pirelli, le 7 e le 5, raccogliendo indicazioni che ci torneranno molto utili durante il resto della stagione”.

In classifica Peloso e Filippini hanno concluso al secondo posto di classe, a 9”9 dal ligure di Genova Stefano Scapellato.

“Curare la classifica non era un nostro obiettivo – analizza il pilota – però è comunque venuta fuori una buona prestazione. Le prove speciali liguri sono sempre molto belle e selettive nelle quali, per andare forte, occorre avere il pacchetto auto, pneumatici, navigatore e team che funziona. In squadra stiamo facendo un gran lavoro e si respira un bel clima”.