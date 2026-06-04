Campionati Valdostani Open: Alessandro Lanièce e Anael Tovagliari sono i nuovi campioni regionali

Va in archivio con incontri spettacolari e battaglie all'ultimo colpo l'edizione 2026 dei Campionati Valdostani Open. La rassegna, organizzata dall’Aosta Tennis Academy sui campi in terra rossa del Country Club Charvensod, ha decretato i nuovi campioni regionali assoluti di singolare e di doppio, regalando finali intense e ricche di capovolgimenti di fronte.

Singolare Maschile: maratona d'oro per Alessandro Lanièce

Il tabellone principale ha incoronato Alessandro Lanièce, autore di una vera e propria prova di forza nell'atto conclusivo del torneo. Lanièce ha conquistato il titolo regionale superando in rimonta Alberto Cazzato con il punteggio di 3/6 6/4 7/6 al termine di una bellissima finale risolta sul filo di lana.

Il percorso dei due finalisti è stato altrettanto combattuto fin dalle semifinali:

Lanièce aveva guadagnato l'accesso all'ultimo atto sconfiggendo Davide D'Achille per 6/4 4/6 6/3.

aveva guadagnato l'accesso all'ultimo atto sconfiggendo Davide D'Achille per 6/4 4/6 6/3. Cazzato era riuscito a estromettere Matthieu Viérin, rimontando anche in quel caso un set di svantaggio e chiudendo sul 2/6 7/6 6/2

Singolare Femminile: Anael Tovagliari firma il titolo rossonero

Nel tabellone femminile lo scudetto valdostano va al braccio di Anael Tovagliari. Nella finalissima contro Chiara Perrelli, Tovagliari è riuscita a fare la differenza nei momenti cruciali di entrambi i parziali, imponendosi con un doppio 7/5.

Le semifinali avevano precedentemente visto l'eliminazione di:

Giulia Borsato, battuta proprio dalla futura campionessa Tovagliari al termine di un match tiratissimo (7/5 7/6).

Gaia Paonessa, che si era arresa alla Perrelli dopo tre set di battaglia conclusi sul 6/1 3/6 6/3.

Doppi: trionfano Pacchiodi-Lanièce e Borsato-Bionaz

Le sfide di doppio hanno completato il quadro dei verdetti regionali assegnando gli ultimi titoli in palio: