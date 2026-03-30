Mtb: Saravalle e Verduci brillano alla GranFondo Moncrivilla

Una domenica da protagonisti per gli atleti valdostani impegnati sui sentieri piemontesi. A Villareggia, la GranFondo Moncrivilla ha visto una nutrita partecipazione di biker della Valle d'Aosta, impegnati su percorsi da 30 km (per Senior, Junior e Master) e 20 km (categorie giovanili).

Nella classifica assoluta maschile, la vittoria è stata decisa da una volata mozzafiato. L'Under 23 Diego Milan ha conquistato il primo posto in 1h 53’18”9, precedendo di soli due decimi l'Elite Alessandro Saravalle (Trisport VdA), che chiude con un ottimo secondo posto (1h 56’19”1). Il podio è completato da Davide Pinato (1h 53’28”; 2° Elite).

Per i colori rossoneri si segnalano anche il 10° posto di Giuseppe Lamastra (7° Elite), il 16° di Alberto Cosentino, il 24° di Thierry Montrosset (3° tra gli M1) e il 31° di Andrea Brunier (10° Under 23).



Nelle Under 23 donne successo di Giulia Challancin (2h 21’07”) che ha la meglio su Marika Comba (2h 30’29”) e su Ludovica Sabbia (2h 33’12”).

Negli Esordienti secondo anno successo di Filippo Biava (55’48”) davanti ad Andrea Verduci (Vc Courmayeur MB; 57’38”) e a Samuele Sparaventi (57’31”).

Decimo Alex Voyat (Vc Courmayeur MB; 1h 05’09”). MountainBike Terza tappa dell’Italia Bike Cup, oggi, a Rivoli Veronese (Verona) dove si registra, nelle Esordienti Donne secondo anno, la quinta posizione di Aurora Lecca (Gs Lupi; 27’25”), nella gara vinta da Angelica Dalla Vecchia (Carisma Team; 26’05”) che precede la coppi a della Santa Cruz: Vittoria Bondi (26’07”) e Maddalena Gatto (26’44”9).

Nella competizione maschile s’impone Giovanni Dal Ben (Rive Rosse; 35’00”). Al 40° posto Ilan Bianquin (Gs Lupi; 40’55”); 53° Nicolò Salice (Gs Lupi; 42’46”).

Negli Juniores successo di Mattia Viotto (Four Es; 1h 07’03”); 16° Erik Henriod (Cicli Lucchini; 1h 11’15”).

Negli Allievi secondo anno vittoria di Matteo Jacopo Gualtieri (Salus; 43’20”). In 53° posizione Alessio Catona (Gs Lupi Valle d’Aosta).