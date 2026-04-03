Gaia Tormena a caccia dell'iride: Barcellona apre la stagione dell’Xc Eliminator

La stagione internazionale dell’Xc Eliminator entra subito nel vivo con l’appuntamento più prestigioso dell’anno. Sabato 18 aprile, il classico tracciato di Barcellona (Spagna) ospiterà i Campionati Mondiali della specialità, mettendo in palio la maglia iridata.

A difendere i colori azzurri sul percorso catalano ci sarà Gaia Tormena (CSE; Torelli Cycling Team). La campionessa valdostana, punta di diamante della spedizione guidata dal commissario tecnico Mirko Celestino, affronterà le qualifiche contro il tempo a partire dalle 13.20, per poi giocarsi il titolo nelle batterie di finale in programma dalle ore 15.00.

Il Mondiale sarà solo l’inizio di un calendario intenso.

Al via, il giorno di Pasqua, anche la Coppa del Mondo Xc Eliminator, in Tagikistan, per proseguire, il 14 giugno, a Sakarya (Turchia); due settimane più tardi, il 27 giugno, la nuova sede polacca, a Gdynia e, l’11 luglio, ad Aalen (Germania). A chiudere il poker di tappe, il gran finale, il 16 agosto, a San Paolo del Brasile.

FederCiclo

Un premio che i risultati ottenuti nella stagione agonistica 2025. Mercoledì 1 aprile, il direttivo del Comitato valdostano della Federazione ciclistica italiana ha voluto omaggiare i quattro atleti di respiro internazionale che maggiormente si sono distinti nella passata stagione; il presidente Mirko Voyat e i vice Federico Martinet e Simone Santomassimo hanno premiato Mattia e Filippo Agostinacchio, Martina Berta e Gaia Tormena.