Ciclismo: esordio col botto per i Lupi, Tremblan è terzo a Castelletto

Buona la prima per il Gs Lupi Valle d’Aosta. Sotto lo sguardo dei tecnici Philip Balestrini e Thierry Philippot, la compagine valdostana ha battezzato la stagione su strada con risultati di rilievo nel Gp Resistenza Caduti Castellettesi, confermandosi competitiva sin dai primi chilometri.
Allievi: Tremblan sul podio, Philippot in Top 10
La gara degli Allievi (58 km alla media di 42 km/h) si è accesa alla terza tornata, quando una fuga di otto corridori ha spaccato il gruppo. Tra i più attivi Raphael Tremblan, capace di restare nel terzetto di testa che si è giocato il successo allo sprint. La vittoria è andata a Manuel Solenne, con Tremblan ottimo terzo. Poco distante, Joel Philippot ha chiuso la sua prova con un solido 10° posto, seguito da Michel Careri (14°).
Tra gli Esordienti del secondo anno, la gara si è invece risolta con una volata di gruppo che ha visto Mathias Faita chiudere in 28ª posizione.
Donne: Bosonin e Renzulli protagoniste
Le atlete valdostane hanno brillato anche su altri traguardi prestigiosi:
- Legnano (MI): Nella storica 106ª edizione della Targa d’Oro, Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin) ha centrato il 9° posto tra le Allieve. In gruppo hanno concluso anche Annie Vevey (35ª), Siria Valenti (36ª), Amélie Cerise (38ª) e Matilde Anselmi (54ª).
- Esordienti: Grande prova di Giulia Renzulli (Gs Lupi), che ha conquistato il 6° posto assoluto (5ª di categoria) nello sprint vinto da Carlotta Casarotti. In 24ª posizione ha chiuso Alessia Pellicanò.