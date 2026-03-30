Ciclismo: esordio col botto per i Lupi, Tremblan è terzo a Castelletto

Buona la prima per il Gs Lupi Valle d’Aosta. Sotto lo sguardo dei tecnici Philip Balestrini e Thierry Philippot, la compagine valdostana ha battezzato la stagione su strada con risultati di rilievo nel Gp Resistenza Caduti Castellettesi, confermandosi competitiva sin dai primi chilometri.

Allievi: Tremblan sul podio, Philippot in Top 10

La gara degli Allievi (58 km alla media di 42 km/h) si è accesa alla terza tornata, quando una fuga di otto corridori ha spaccato il gruppo. Tra i più attivi Raphael Tremblan, capace di restare nel terzetto di testa che si è giocato il successo allo sprint. La vittoria è andata a Manuel Solenne, con Tremblan ottimo terzo. Poco distante, Joel Philippot ha chiuso la sua prova con un solido 10° posto, seguito da Michel Careri (14°).

Tra gli Esordienti del secondo anno, la gara si è invece risolta con una volata di gruppo che ha visto Mathias Faita chiudere in 28ª posizione.

Donne: Bosonin e Renzulli protagoniste

Le atlete valdostane hanno brillato anche su altri traguardi prestigiosi: