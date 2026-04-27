Martina Bianchini trionfa a Seattle: l’oro dell’Emerald Cup vola in Valle d’Aosta

Una fantastica Martina Bianchini, volata negli Stati Uniti nello stato di Washington, conquista la vittoria nella gara internazionale di bodybuilding denominata “Emerald Cup Natural Pro”, del circuito IFBB professionistico. La competizione ha avuto luogo nel Meydendauber center a Bellevue, nei pressi di Seattle.

La gara, svoltasi con rigorosi controlli antidoping, ha visto Martina già prevalere nella fase preliminare, il “prejudging”, in cui viene valutato il fisico delle atlete, ma è nella routine finale, in cui ha dovuto esibirsi nella sua stupenda performance, che la fuoriclasse valdostana ha sbaragliato il campo conquistando infine il primo posto davanti a due atlete americane, una canadese e una del Texas. Alla competizione ha partecipato anche un altro atleta italiano, Angelo Rossi, ovviamente nella categoria maschile, con cui la valdostana ha fatto squadra per un reciproco e proficuo supporto, soprattutto psicologico.

Martina, oltre ad un significativo montepremi, si è anche guadagnata la qualificazione al “Ben Weider Natural”,che si terrà a Washington DC a novembre. Inoltre, con la vittoria ha acquisito punti, guadagnandosi la possibilità di essere invitata all'Arnold Classic, che sarebbe per lei una grandissima soddisfazione.

Prima di tornare in Valle dalla sua famiglia, Martina ha avuto il tempo di fare uno shooting fotografico e di visitare Seattle.

Prossimo impegno agonistico, l’“Europa Pro” nel mese di settembre a Francoforte.