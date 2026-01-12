Corsi FIBS: 21 attestati di Educatore Sportivo rilasciati a San Maurizio Canavese

Si è svolto nel Palazzetto dello Sport di San Maurizio Canavese (Torino), il corso gratuito di "EDUCATORE SPORTIVO FIBS" organizzato dal C.R. Piemonte ed aperto ai NON tecnici, ad atleti, ex atleti e dirigenti.

Sono stati ventuno i partecipanti i quali sotto le sapienti indicazioni del tecnico Alessandro Rosa Colombo, pitching coach della Nazionale Italiana Under 12 di Baseball, hanno trascorso un pomeriggio di formazione al termine del quale è stato rilasciato un attestato valido per operare in ambito scolastico.

Per la buona riuscita dell'evento oltre a ringraziare i partecipanti ed il tecnico Alessandro Rosa Colombo, preme soffermarsi sulla disponibilità della società PGS San Maurizio Sport Team e delle Polisportive Giovanili Salesiane l'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.