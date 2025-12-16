Baseball5 Europei Elite ottima prestazione per l'Aosta Bugs nella International Friendly Series

Week-end da applausi per l’Aosta Bugs nella International Friendly Series di Baseball5, disputata a Montpellier. I rossoneri hanno chiuso la loro avventura con un brillante terzo posto, frutto di una prestazione decisa e combattiva nel set finale contro la Spagna.

Il cammino dei valdostani è stato segnato da emozioni forti. In semifinale hanno sfiorato l’impresa, cedendo solo alla terza partita ai padroni di casa, squadra rafforzata dalla presenza di tre Campioni d’Europa. La beffa della semifinale non ha però offuscato il percorso del sabato, quando l’Aosta Bugs era stata l’unica formazione capace di battere i francesi nel girone di qualificazione.

Il weekend ha evidenziato ancora una volta la solidità della squadra valdostana, capace di competere ad alti livelli nonostante alcune aree di miglioramento difensivo e offensivo. La forza dell’Aosta Bugs risiede nella concentrazione e nella tattica, che consentono di fronteggiare avversari più potenti in battuta o più rapidi in base, senza mai perdere la lucidità nei momenti chiave.

Tutti i risultati e le classifiche sono disponibili al link: Tournify IFS 2025.