08 dicembre 2025, 21:56

Baseball: Aosta Bugs, la squadra che vola

Una due giorni di test match internazionale conferma l’Aosta Bugs come punta di diamante del Baseball5 valdostano. Sotto la guida esperta di Maurizio Bal, la squadra conquista vittorie, entusiasmo e sicurezza in vista delle International Friendly Series di Montpellier

Due pomeriggi da veri protagonisti internazionali hanno visto l’Aosta Bugs confrontarsi con la Nazionale Elite dell’Arabia Saudita e la Team School VdA. E il verdetto è chiaro: l’Aosta Bugs domina il campo, collezionando 7 vittorie e una sola sconfitta, dimostrando che il lavoro della società e la guida del tecnico Maurizio Bal hanno portato a una squadra solida, tecnica e compatta come poche.

“Siamo orgogliosi – afferma lo staff – di aver avuto l’occasione di allenarci e giocare con la Nazionale saudita. Ogni ragazzo e ragazza ha avuto modo di crescere, sperimentare e acquisire esperienza internazionale. Ora siamo pronti per Montpellier, dove affronteremo le migliori squadre europee e mondiali di Baseball5”.

Il Ponte dell’Immacolata si è trasformato in un vero e proprio festival di baseball5: partite spettacolari, intensità al massimo e una dimostrazione chiara di cosa significhi giocare in squadra. Il roster dell’Aosta Bugs – Marta Timpano, Cloe Bonomo, Kahina Brahmia, Beatrice Maglio, Riccardo Sana, Leonardo Turo, Valerio Capano, Alberto Sana e Cesare Miret – ha espresso tecnica, velocità e intelligenza tattica, supportata dall’eccezionale strategia e carisma di Maurizio Bal.

Anche la Team School VdA ha mostrato talento e determinazione, conquistando 3 vittorie, mentre l’Arabia Saudita ha chiuso la due giorni con due successi. Ma è l’Aosta Bugs a brillare: una vera eccellenza valdostana, capace di combinare giovinezza, energia e spirito di squadra, pronta a rappresentare la Valle d’Aosta nel torneo internazionale.

Le International Friendly Series del 13 e 14 dicembre a Montpellier saranno la prova definitiva. E se il morale, la tecnica e la compattezza rimangono quelli visti sul campo del Ponte dell’Immacolata, l’Aosta Bugs e Maurizio Bal hanno tutte le carte in regola per conquistare applausi e risultati importanti, portando il Baseball5 valdostano a livelli internazionali.

