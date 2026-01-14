Baseball5 valdostano in trasferta internazionale: Aosta Bugs a Charleroi

Prosegue a pieno ritmo l’attività del Baseball5 valdostano in vista dei Campionati Italiani 2026, che vedranno protagonista l’Aosta Bugs nei mesi di febbraio e marzo.

Il prossimo fine settimana, 17 e 18 gennaio, i rossoneri saranno di scena a Charleroi, in Belgio, per la quinta edizione della Guardians Cup, manifestazione internazionale di altissimo livello. Alla competizione prenderanno parte alcune nazionali, tra cui la Spagna, argento agli ultimi Europei Elite 2025, e club continentali di grande esperienza, come i francesi Thiais Tigers, vincitori della Coppa Europa per club 2025. (Calendari, gironi e classifiche qui)

«Si tratta di un’ottima e ulteriore occasione per fare esperienza ad alto livello – afferma il settore tecnico aostano – e preparare nel migliore dei modi l’esordio al Campionato Italiano, al quale parteciperemo sia nella categoria Adulti che Giovanile, con l’intento di qualificare entrambe le squadre alla “Final Eight” di marzo».

Il roster dell’Aosta Bugs in Belgio è composto da:

Cloe Bonomo

Beatrice Maglio

Kahina Brahmia

Beatrice Deregibus

Federico Sana

Pierfrancesco Bernardi

Riccardo Sana

Christopher Savioz

L’esperienza internazionale rappresenta un banco di prova fondamentale per i rossoneri, che puntano a consolidare la preparazione tecnica e a testare strategie e dinamiche di gioco contro avversari di alto calibro.