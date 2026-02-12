Federica Brignone regina a Milano-Cortina: l'abbraccio delle istituzioni per il trionfo olimpico

La Valle d’Aosta sale sul gradino più alto del podio olimpico e il Governo regionale e il Consiglio Regionale si stringono attorno alla sua campionessa più iconica. Oggi, giovedì 12 febbraio 2026, Federica Brignone ha scritto un’altra pagina indelebile della storia dello sci, conquistando la medaglia d’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Non è solo una medaglia d'oro; è il coronamento di una rinascita che profuma di leggenda. Il trionfo odierno di Federica Brignone nel SuperG delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha scatenato un'ondata di commozione e orgoglio in tutta la Valle d’Aosta, portando i vertici della politica regionale a stringersi attorno alla "Tigre di La Salle".

A meno di un anno dal grave infortunio subito ai Campionati italiani in Val di Fassa, Federica ha saputo riscrivere la storia. Un'impresa che il Governo regionale ha voluto sottolineare immediatamente, definendo la prova odierna come la consacrazione definitiva di una delle protagoniste assolute dello sci mondiale di tutti i tempi. «Per tutti, e in particolare per i giovani atleti – si legge nella nota dell'Esecutivo – Federica è un esempio di come l’impegno e la passione possano far superare anche le più grandi difficoltà».

Alle congratulazioni della Giunta si sono unite quelle del Consiglio Valle. Il Presidente dell’Assemblea, a nome dell’Ufficio di Presidenza e di tutti i consiglieri, ha espresso profonda ammirazione per la nostra Chevalière de l'Autonomie. «Un traguardo ancora più significativo se si considera la determinazione con cui Federica ha saputo tornare più forte di prima – sottolinea il Consiglio – confermandosi simbolo di eccellenza sportiva e resilienza».

Per la Valle d'Aosta, Federica Brignone non è solo una campionessa, ma una testimonial d'eccezione che ha portato il nome delle nostre piste sui tetti del mondo. Dagli esordi tra le vette di casa fino al gradino più alto del podio olimpico, il suo percorso rimane una fonte d'ispirazione per l'intera comunità che oggi, giovedì 12 febbraio, si riconosce con orgoglio nei suoi valori di sacrificio e passione.

Oggi il cuore della Valle batte all'unisono con quello di Federica: la Regina del SuperG è tornata sul trono più prestigioso.



