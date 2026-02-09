Coppa Italia Snowboard: Isidori e Mariotti brillano nello Slopestyle a Cervinia. Bene Rezzoli in Coppa Europa

Mattinata di grande snowboard allo SnowPark di Cervinia sabato 7 febbraio, dove ottanta rider si sono sfidati nello Slopestyle valido per la Coppa Italia. La manifestazione, curata dallo Sci Club Crammont MB, ha regalato soddisfazioni ai colori rossoneri grazie ai podi di Mia Isidori e Bianca Grace Mariotti.

Slopestyle Cervinia: i risultati dei valdostani

Nella categoria Allievi, ottimo terzo posto per Mia Isidori (Future), capace di strappare un punteggio di 43.33 nella gara vinta dalla trentina Arianna Ballardini. Ai piedi del podio troviamo Eleonora Florio (Aosta Snowboard Club) e Cecilia Corrupato (Intibrikki), rispettivamente sesta e settima. Al maschile, la vittoria è andata a Emanuele Maroncelli; tra i valdostani, Cesare Giovanni Isidori (Future) ha chiuso 5°, seguito al 6° posto da Leonardo Zanetti (Aosta Snowboard Club).

Tra le Aspiranti, Maria Neve Bertacco (Sc Crammont MB) si è piazzata in quinta posizione nella gara dominata da Alice Angeli. Infine, tra le Giovani/Senior, splende l’argento di Bianca Grace Mariotti (Intibrikki), che con 49.66 punti si arrende solo alla livignasca Manuela Viviani.

Coppa Europa: Rezzoli è settimo a Reiteralm

Dalle Alpi valdostane a quelle austriache, lo snowboardcross di Coppa Europa parla ancora un po' valdostano. A Reiteralm, Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB) ha firmato una prestazione di altissimo livello. Dopo aver siglato il terzo tempo in qualifica e dominato ottavi e quarti di finale, l’azzurro ha mancato di un soffio l’accesso alla finale maggiore, chiudendo poi al terzo posto la "small final" per una settima posizione assoluta di grande spessore.

Nella top 15 anche Niccolò Colturi (Cse), 11°, mentre Federico Casi (Sc Crammont MB) ha chiuso 46°. In campo femminile, sfortuna per Martina Casi (Sc Crammont MB), 17ª e prima delle escluse dai quarti di finale per soli 5 centesimi di secondo.