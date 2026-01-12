Sci nordico: allo Ski Team Torgnon e Sc Drink la Coppa Walser a Gressoney

Underwald–Lago Gover di Gressoney-Saint-Jean invaso dagli sci stretti, oggi, per una giornata ad alta concentrazione di format di gare, con la prima tappa Senior del Nordic Tor Vd’A Senior, con la Mass start – anche circuito regionale Chenevier spa, i Campionati regionali Cross country cross per i Children (circuito Gros Cidac) e la Gymcana Cuccioli (circuito Irv srl), Baby e SuperBaby (circuito Chenevier spa), tutti in tecnica libera.

La giornata, organizzata dallo Sc Mont Nery, ha visto sulla linea di partenza più di 450 concorrenti e, per la classifica di società, in palio la coppa Unit* des communes valdotaìnes Walser, vinta per la Gymkana, dallo Ski Team Torgnon 2.0, davanti allo Sc Valdigne Mb e allo Sc Drink, mentre per la prova di massa a imporsi è stato lo Sc Drink, seguito dallo Sc St Barthélemy e dallo Sc Saint-Nicolas. I neo campioni regionali Children sono Alénie Benetti e Joseph Bisson negli Allievi e Viola Bochicchio e Thierry Besenval nei Ragazzi.

Categoria Seniores * 12 km – Mass start tl –

Al femminile, successo di Amalia Laurent (Sc Gressoney MR; 29’53”) davanti a Nikita Borettaz (Sc Gran Paradiso; 31’11”) e a Anaïs Segor Maluquin (Sc Drink; 31’17”). In campo maschile – con 67 atleti al traguardo – vince Mikael Abram (Cse; 25’00”) seguito da André Philippot (Sc Amis de Verrayes; 25’01”) e da Jacques Chanoine (Sc C. Gex; 25’36”).

Categoria Juniores * 12 km – Mass start tl –

Successo di Mattia Saracco (Sc Brusson; 25’16”) davanti a Fabio Restano (Cse; 25’40”) e aCien Chadel (Sc Gressoney MR; 28’25”).

Categoria Aspiranti * 12 km – Mass start tl –

A imporsi è Annie Rial (Sc Gressoney MR; 31’21”) che ha preceduto Aline Verthuy (Sc Amis de Verrayes; 31’58”) e Emilie Beltrami (Sc Drink; 33’15”). Nei maschi, vittoria di Orlando Carraro (Sc Brusson; 25’41”) davanti a Mathias Bastrenta (Sc Gressoney MR; 28’09”) e Pierre Contoz (Sc St-Barthélemy; 28’09”).

Categoria Allievi * 1,5 km – CR Ccc tl –

Titolo regionale a Alénie Benetti (Sc Gran Paradiso) che precede la coppia dello Sc Valdigne MB formata da Sévérine Trento e Justine Imperial. In campo maschile, gradino alto del podio a Joseph Bisson (Pol. Pollein) davanti a Enea Bortolotti Barrel (Sc Amis de Verrayes) e a Pietro Quattrone (Sc Fallère).

Categoria Allievi * 1,5 km – CR Ccc tl –

Doppietta del Ski Team Torgnon 2.0 con Viola Bochicchio e Jacqeuline Bagnod e bronzo a Ilaria Testolin (Sc Drink). Nei maschi, successo di Thierry Besenval (Sc Fallère) davanti a Simon Lombard (Sc St-Barthélemy) e a Vittorio Peracino (Sc Valsavarenche).

Categoria Cuccioli * 2 km – Gymkana tl –

A imporsi è Alice Borbey (Gs Godioz) davanti al duo dello Sc Valsavarenche formato da Elle Viale e Angélie Chabod. In campo maschile, successo di Gael Verthuy (Sc Amis de Verrayes) davanti a Gregory Trento (Sc Valdigne MB) e a Alexis Chatrian (Ski Team Torgnon 2.0).

Categoria Baby * 1 km – Gymkana tl –

Flora Peracino (Sc Valsavarenche) precede Aline Barmasse (Ski Team Torgnon 2.0) e Alizée Viérin (Sc G.S. Bernardo). nei maschietti, successo di Henry Perruchon (Sc Gran Paradiso) su Ian Persico (Sc Fallère) e a hervé Joux (Sc Drink).

Categoria SuperBaby * 1 km – Gymnkana tl – Gradino alto del podio a Chloé Luboz (Sc Granta Parey) che ha la meglio su Annie Barmasse (Ski Team Torgnon 2.0) e su Lisanna Colella (Sc St-Barthélemy). Nei più piccini s’impone Kjetil Brunod (Sc Gran Paradiso) seguito da Luca Dorio(Gs Godioz) e da Lionel Lazier (Sc Mont Nery)