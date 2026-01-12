Snowboard: Mariotti e Colombo vincono lo Slopestyle di Courmayeur, oltre cento 'rider' al via

Più di cento ‘rider’, oggi, allo SnowPark di Courmayeur, per l’esordio della Snowboard sulle nevi valdostane, a contendersi la coppa Elsa Solution – trofeo Davide Marchiandi, kermesse organizzata dallo Sc Crammont MB che, nella categoria dei più grandi, ha vissuto sulle vittorie di Bianca Grace Mariotti e Giovanni Colombo.
Categoria Giovani/Senior *
Bianca Grace Mariotti (intibrikki; 42 punti) ha la meglio su Maria Neve Bertacco (Sc Crammont MB; 32) e su Greta Baccon (Aosta Snowboard club; 29.33).
Nei maschi, doppietta dello Sc Crammont MB grazie a Giovanni Colombo (54 punti) e Alexis Marco Jourgeaud (52), con terzo Andrea Vallet (Aosta Snowboard club; 51.66).
Categoria Allievi *
Successo di Cecilia Corrupato (Intibrikki; 45.66 punti) davanti a Mia Isidori (Future; 39) e Eleonora Florio (Aosta Snowboard club; 36.66).
In campo maschile s’impone Mattia Lorenzo Rainero (Snow Team Courmayeur; 59 punti) seguito da Leonardo Zanetti (Aosta Snowboard club; 53.33) e da Mattia Corbari (Snow Team Courmayeur MB; 51.66).
Categoria Ragazzi *
Doppietta dell’Aosta Snowboard club con Ginevra Menietti (36.66 punti) e Nicole Lambot (36.66) con terzo gradino del podio a GiuliaMarazzi (Future; 35.66).
In campo maschile è il due del Future, Tiago Joe Mossetti (60.33 punti) e Alessandro Nisi (50.66) a precedere Luigi D’Acierno (Sc Crammont MB; 44.66).
Categoria Cuccioli *
È Jolie Mossetti (Future; 42.33 punti) a precedere Daniela Polimeni (Val di Rhêmes; 34.33) e Emma Bruzzese (Snow Team Courmayeur; 30.66).
Al maschile, tripletta Future grazie a Tommaso Rizzi (44 punti), Ettore isidori (38) e Tommaso Leone Donato (37.33).
Categoria Baby *
Vittoria di Marta Pozzolini (Snow Team Courmayeur; 66 punti) che ha la meglio su Emma Frassy (46) e Luna Valzelli Corona (44.66), entrambe del Future.
Doppietta Future anche nei maschietti, con Cesare Mancinelli (35.33 punti) e Riccardo Zucchini (34.33), con terzo Riccardo Scordamaglia (Sc Crammont MB; 29).