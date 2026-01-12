Sci alpino: dominio valdostano al Kandahar Junior, vittorie per Joyeusaz e Fosson

Due giorni di gara, venerdì 9 e sabato 10, a Les Houches/Chamonix, del 10° Kandahr Junior, Gigante e Slalom riservato alla categoria Under 14, kermesse internazionale di Sci alpino che vede grandi protagoniste Asia Joyeusaz e Estelle Fosson, che s’impongono nei due format di gara, con Maelie Nicco a podio tra le porte larghe.

Gigante *

Nella prima giornata, dedicata al Gigante, doppietta rossonera grazie a Asia Joyeusaz (Club de Ski; 1’20”70) e Maelie Nicco (Sc Val d’Ayas; 1’20”93), con terza la statunitense Sarka Treplitz (1’21”41). Al 6° posto Celeste Sabolo (Club de Ski; 1’22”59); 8° Estelle Fosson (Sc Aosta; 1’22”79); 19° Margherita Bovio (Sc Pila; 1’24”27); 28° e 29° Martina Sapia (Sc Aosta; 1’25”54) e Maidel Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’25”63). In campo maschile, tripletta francese con vittoria di Marcel Richard (1’24”86). In 8° posizione Pietro Bersani (Sc Val d’Ayas; 1’26”21); dal 14° al 16°, Matteo Bergonzi (Sc Val d’Ayas; 1’27”04), Luca Cotaba (Sc Pila; 1’27”12) e Vittorio Budelli (Club de Ski; 1’27”14); 25° Mathieu Dondeynaz (Sc Aosta; 1’28”16); 28° Luca Fosson (Sc Aosta; 1’28”79).

Slalom *

Ieri, nello Slalom, nuova doppietta valdostana grazie a Estelle Fosson (Sc Aosta; 1’19”62) e Asia Joyeusaz (Club de Ski; 1’19”88) davanti alla francese Olivia Marchese (1’20”34) e, quarta, Maelie Nicco (Sc Val d’Ayas; 1’20”64). In 15° posizione Maidel Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’24”01); 18° Margherita Bovio (Sc Pila; 1’24”64); 25° Martina Sapia (Sc Aosta; 1’25”60). Nei maschi, poker francese e gradino più alto del podio di nuovo a Marcel Richard (1’19”08). Al 23° e 24° posto Pietro Bersano (Sc Val d’Ayas; 1’25”37) e Mathieu Dondeynaz (Sc Aosta; 1’25”53); 30° Andrea Parrone (Sc Crammont MB; 1’26”78).

CIA/CIG Scialpinismo

Seconda giornata dei Campionati italiani di Scialpinismo, oggi, a Primiero (Trento) con l’assegnazione dei titoli della Staffetta mista che, nell’Assoluto, vive sulla doppietta del Centro sportivo Esercito, grazie a Alba De Silvestro-Michele Boscacci (31’13”) e Giulia Murada-Luca Tomasoni (31’54”), con bronzo ai Carabinieri Ilaria Veronese-Nicolò Canclini (32’24”). Al 5° posto Eserxcito 3, con Noemi Junod-Rocco Baldini (34’07”9 e, 7°, Esercito 4, con Giulia Compagnoni-Giovanni Rossi (35’55”).

Nei Cadetti 1, argento alla ‘mista’ Veneto (Pietro Pilat) e VdA, con Lorenzo Faletti (Sc C. Gex) al traguardo in 44’47”, alle spalle dei lombardi Tommaso Biscotti Folini-Mattia Confeggi (43’53”) e bronzo ancora alla Lombardia con Nicolò Fanchi-Jacopo Giordani (47’58”).

Nei Cadetti 2 titolo alla Lombardia di Teresa Schivalocchi e Gioele Migliorati (36’54”); al 6° posto la Valle d’Aosta di Giulia Framarin e Erwin Barrel (Sc C. Gex; 43’02”).