Sci alpino: Sc Crammont MB, trionfo nel trofeo Bergland a Gressoney-L.T.

Slalom Allievi del circuito regionale Gros Cidac, questa mattina, a Gressoney-La-Trinité, con 190 atleti al cancelletto di partenza della pista G4 Jolanda 1, gara vinta da Maria Laura Pene Vidari e da Pietro Seletto. Organizzata dallo Sc Gressoney MR, in palio per la classifica per società il trofeo Bergland, che va a fare bella mostra di sé nella bacheca dello Sc Crammont MB, che ha preceduto lo Sc Courmayeur MB e lo Sc Aosta.

In campo femminile, già al comando al termine della prima manche, si conferma Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’32”17) davanti al duo dello Sc Crammont MB, entrambe in risalita di una posizione: Anja Torroni (1’33”02) e Alyssa Borroni (1’33”21). Al quarto e quinto posto la coppia dello Sc Aosta formata da Arianna Grosso (1’33”42; seconda a metà gara) e Anaïs Vuillermoz Curiat (1’33”95; in rimonta di due posizioni).

Nei maschi, miglior crono in entrambe le manche e gradino alto del podio sotto gli scarponi di Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’25”29) seguito, in risalita di tre posizioni, da Umberto Chiapello (Sc Crammont MB; 1’28”82) e da Pietro Augusto Rosso (Sc Aosta; 1’28”97). Al quarto posto Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 1’29”12) e, in quinta, in rimonta di tre piazze, Umberto Chiozza (Club de Ski; 1’29”23).

NAC Sci alpino

Quarta gara in altrettanti giorni, ieri, a Mont Saint-Sauveur (Canada) con il secondo Slalom della Nord American Cup, e ancora una buona prestazione, 6°, di Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; 1’39”40) tra i pali stretti. La valdostana chiude a 41/100 dal podio e a 75/100 dalla vincitrice, la statunitense Kjersti Moritz (1’38”65); non ha concluso la prima manche Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB).