Il Trofeo Poggi va allo Sc Crammont MB, Pene Vidari e Seletto fanno il bis

Secondo giornata di gara, oggi, con la disputa del Gigante riservato alla categoria Allievi sulla G4 Jolanda 1 di Gressoney-La-Trinité, che vede Maria Laura Pene Vidari e Pietro Seletto concedere il bis, dopo i successi ottenuti ieri nello Slalom, prove inserite nel circuito Gros Cidac.

Organizzato dallo Sc Gressoney MR, con poco meno di duecento atleti al cancelletto di partenza, il Gigante metteva in palio per la classifica per società il trofeo Poggi, che è stato vinto dallo Sc Crammont MB, davanti allo Sc Courmayeur MB e allo Sc Val d’Ayas.

Fa segnare il miglior tempo in entrambe le manche Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’53”47), che precede Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 1’55”71; ieri terza) e Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 1’56”95; in risalita di due posizioni).

Al quarto e quinto posto, per lo Sc Crammont MB, Beatrice Godina (1’57”09; in rimonta di tre piazze) e Anja Torroni (1’57”23; seconda il primo giorno tra i pali stretti). Al comando a metà gara, con il quarto tempo nella seconda manche, bissa il successo del giorno precedente Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’53”67), che mantiene rispettivamente 5 e 48/100 di vantaggio sulla coppia dello9 Sc Crammont MB formata da Umberto Chiapello (1’53”72; già secondo in Slalom) e Matteo Marino (1’54”15), che recuperano una e tre posizioni nella manche. Quarto Niccolò Bisi (SC Val d’Ayas; 1’54”43; 4° anche nello Slalom del giorno precedente) e, 5°, Riccardo Droghi (Sc Aosta; 1’54”89).

OpaCup Sci nordico

Chiusura della tre giorni di Seefeld (Germania), tappa della OpaCup/FesaCup di Fondo, oggi, con la disputa della Mass start in skating. Nella 20 km Senior, ancora un successo della francese Cloé Pagnier (1h 01’26”). In 6° posizione Martina Bellini (Cse; 1h 01’39”); 10° Cristina Pittin (Cse; 1h 01’49”); ottimo 12° posto di Virginia Cena (Fiamme Gialle; 1h 01’55”), a meno di mezzo minuto dal vertice della classifica.

Nella 15 km Juniores, ancora Francia e ancora Annette Coupat (46’49”) sul gradino alto del podio, a precede di 3”6 Vanessa Cagnati (46’53”9). 25° Claire Frutaz (Cse; 50’16”)