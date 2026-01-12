Sci alpino, lo Sc Val d’Ayas trionfa in casa e conquista il Trofeo Casadei

Una giornata di sport e sorrisi sulla neve di Champoluc, dove ieri domenica 11 gennaio 2026 la pista Ostafa 2 ha ospitato il "Flipper" dedicato alla categoria Baby 2 (atleti nati nel 2016). L’evento, organizzato con cura dallo Sci Club Val d’Ayas, ha visto sfidarsi tre manche di Slalom con quasi duecento piccoli sciatori al cancelletto di partenza.

Al termine delle due giornate di gare – che includevano anche le prove dei Baby 1 disputate ieri – il verdetto della classifica per società è stato netto: lo Sc Val d’Ayas ha conquistato il prestigioso Trofeo Casadei, primeggiando davanti allo Sc Crammont MB e allo Sc Courmayeur MB.

A livello individuale da segnalare i sigilli di Carlotta Bosio, Martino Maurizio Lacchio (due volte), Petrra Seganfreddo (due volte) e Martino Budelli, mentre pe la classifica per società, con in palio il trofeo Casadei – somma delle due giornate di gara, Baby 1 ieri e secondo anno oggi – la vittoria è andata al sodalizio organizzatore, che ha preceduto lo Sc Crammont MB e lo Sc Courmayeur MB.

Gara#1 *

Vittoria di Carlotta Bosio (Sc Azzurri del Cervino; 25”40) davanti a Isabella Corsini (Sc Val d’Ayas; 25”53) e alla coppia dello Sc Crammont MB: Francesca Vignotti (26”09) e Matilde Fantini (26”26), con quinta Aline Garavetti (Sc Mont Glacier; 26”39). Nei maschietti, successo di Martino Maurizio Lacchio (Sc La Thuile Rutor; 23”71) a precedere Guy Figliola (24”88) e Niccolò Sarri (25”10), entrambi dello Sc Val d’Ayas. quarta posizione a Pietro Barmettler (Sc Crammont MB; 25”87) e, quinta, a Oliver Jamesson Mark (Sc Val d’Ayas; 26”44).

Gara#2 *

Gradino alto del podio a Petra Seganfreddo (Sc Courmayeur MB; 25”24) seguita dal duo dello Sc Val d’Ayas: Allegra Bisi (25”90) e Beatrice Porta (25”91). Al quarto posto Carlotta Bosio (Sc Azzurri del Cervino; 25”96) e, quinta, Carlotta Conti (Sc Val d’Ayas; 26”18). Al maschile, concede il bis Martino Maurizio Lacchio (Sc La Thuile Rutor; 24”35) che precede Martino Budelli (Club de Ski; 25”17) e Guy Figliola (Sc Val d’Ayas; 26”12). In quarta e quinta posizione troviamo Lorenzo Cristoforoni (Sc Monte Cervino; 27’05”) e Jacques Dondeynaz (Sc Aosta; 27”29).

Gara#3 *

Fa doppietta Petra Seganfreddo (Sc Courmayeur MB; 25”8) davanti a Carlotta Bosio (Sc Azzurri del Cervino; 26”15) e a Aline Garavetti (Sc Mont Glacier; 26”43). In quarta posizione Camilla Consolini (Sc Courmayeur MB; 26”81) e, quinta, Ludovica Amione (Sc Val d’Ayas; 26”84). In campo maschile, successo di Martino Budelli (Club de Ski; 26”00) che ha la meglio su Guy Figliola (Sc Val d’Ayas; 26”35) e su Pietro Barmettler (Sc Crammont MB; 27”66). Quarto posto a Achille Bazzana (Sc Courmayeur MB; 27”74) e, quinto, Alfredo Matteo Nardella (Sc Val d’Ayas; 28”06)

Il successo organizzativo e agonistico dello Sci Club Val d’Ayas si è tradotto nella vittoria del trofeo triennale, confermando la vitalità del sodalizio locale e la crescita del vivaio valdostano.

Sc Val d’Ayas Sc Crammont MB Sc Courmayeur MB

Una giornata che, al di là dei cronometri, ha celebrato la passione per lo sci di una nuova generazione di atleti pronti a calcare le scene più importanti del circuito regionale e nazionale.