A Châtillon il 30° Memorial Minini – Open Valle d’Aosta di tennis e padel

Un traguardo così non capita tutti gli anni, Piero: trent’anni di storia, di racchette, di palline che schizzano veloci sul sintetico e di un ricordo – quello di Giorgio Minini – che continua a dare linfa al torneo più prestigioso della Valle. Dal 6 al 21 dicembre Châtillon torna a essere il cuore pulsante del tennis regionale con il Memorial Minini, un appuntamento ormai identitario, che quest’anno si presenta con l’abito delle grandi occasioni. L’edizione 2025 segna infatti una crescita ulteriore, portando nel programma un torneo nazionale di padel accanto al classico Open di tennis.

L’evento è sostenuto, come sempre, dalla MdM Special Tools di Châtillon, un’azienda che rappresenta un pezzo importante dell’imprenditoria valdostana. Fondata nel 1982 da Giorgio Minini, figura illuminata scomparsa nel 1995, continua oggi il suo impegno grazie all’Amministratore unico Luca Minini, che ha scelto di legare indissolubilmente l’azienda alla manifestazione. E il trentennale, inutile dirlo, meritava un salto di qualità.

In Italia il tennis vive una stagione dorata: Jannik Sinner continua a stare lassù dove l’aria è rarefatta, mentre la Nazionale maschile ha trionfato a Bologna in Coppa Davis grazie a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, pur senza poter contare su Sinner e Musetti. Le ragazze, poi, hanno portato a casa pure la Billie Jean King Cup. Insomma: nel Paese si respira entusiasmo, e a Châtillon questa energia arriva forte.

Il Tennis Club Châtillon Saint-Vincent ha messo in piedi un programma intenso e robusto, con montepremi che non passa certo inosservato: si raddoppia rispetto all’edizione precedente e si arriva a 25.000 euro.

Nel dettaglio:

– 10.000 € per il singolare maschile open di tennis con partecipazione straniera;

– 10.000 € per il singolare femminile open di tennis con partecipazione straniera;

– 1.000 € per il doppio maschile di tennis;

– 2.000 € per il doppio maschile di padel;

– 2.000 € per il doppio femminile di padel.

Tutto si giocherà sui campi indoor del palazzetto comunale “Amedeo Bortoletto”, gestito da TNT Sport Club, dove il sintetico è pronto a raccontare nuove storie. Il torneo di tennis partirà con gli atleti di quarta categoria, privilegiando i valdostani, poi via via si salirà di livello fino ai big nazionali, che avranno tempo fino all’11 dicembre per iscriversi. Anche il padel avrà un suo spazio importante, con partite concentrate dal 13 al 21 dicembre, giorno delle finali.

È inevitabile, in un evento con tre decenni alle spalle, guardare anche a chi è passato di qui lasciando il segno. Tra i nomi più brillanti spuntano Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori, Ludmila Samsonova, oltre a tanti talenti poi affermatisi nel ranking internazionale. L’edizione 2025, con il livello tecnico che si annuncia molto alto, potrebbe far emergere qualche nuova stella.

Alla guida dell’organizzazione ci sono il presidente Giorgio Cantele, il direttore del torneo Alessandro Morise e un gruppo di collaboratori esperti che conoscono a memoria ogni dettaglio di questa macchina complessa ma rodata. Oltre alla MdM, fondamentali il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Châtillon, di alcuni partner privati e il patrocinio del Comune di Saint-Vincent e del Coni valdostano.

A conferma del peso dell’evento nel panorama nazionale, torna anche la copertura di SuperTennis, che racconterà i momenti più significativi del Memorial Minini. Un compleanno importante, insomma, festeggiato nel modo migliore: facendo parlare il campo.

