Clamoroso al "Minini": saltano le teste di serie del torneo di Quarta Categoria

Solo due le partite disputate nella serata di martedì 9 dicembre, a chiusura della Sezione 1, dove protagonisti del Minini sono stati i

giocatori di Quarta Categoria, prima di una settimana di “fuoco”.

Andrea Pettenon (4.3, TC Châtillon St-Vincent) ha vinto agevolmente contro la testa di serie n.1, il milanese Leonardo Marcora (4.1, TC Gallarate), con il punteggio di 6/0, 6/1. Nella parte bassa del tabellone, più combattuta, il 21enne milanese Tommaso Terrana (4.5, TC Magnago) ha superato la testa di serie n.2, Gianni Vitello (TC Châtillon St-Vincent), 6/4, 6/3.

Pettenon e Terrana, grazie a questi successi, si sono guadagnati la qualificazione alla Sezione 2, riservata alla Terza Categoria, e saranno da subito impegnati nel tentativo di proseguire la loro avventura nel massimo torneo valdostano.

Sono sei gli incontri in programma a partire dal primo pomeriggio di mercoledì. Alle 15:30, sul Centrale, torna in campo Andrea Pettenon

(4.3, TC Châtillon St-Vincent) che, nel suo primo match della Sezione 2, affronterà il 17enne Gabriel Tovagliari (3.5, CT St-Christophe). Sul

campo 1, alle 18:30, faranno il loro esordio nel 30° Memorial Minini il 14enne Francesco Miele (3.4, Aosta Tennis Academy), opposto al navigato domese Massimo Prini (3.4, TC Domodossola).

Debutta sul campo “amico” anche Alessio Pettenon, uno dei giovanissimi classe 2014 iscritti dal TC Châtillon St-Vincent, che affronterà il quarta categoria Tommaso Terrana (TC Magnago), più “anziano” di dieci anni. Alle 20:00 calcherà per la prima volta il Greenset del PalaBortoletto di Châtillon il 15enne milanese Ermis Ammanuil Schmitt (3.4, Cantera Tennis Team), che giocherà contro il vincente dell’incontro Tovagliari/Pettenon. Alle 20:30 chiudono la quarta giornata di incontri le sfide tutte valdostane tra Davide Floris (3.4 TC Châtillon St-Vincent) e Mattia Duc (3.4 Aosta Tennis Academy) che occuperanno il centrale, mentre Davide Freydoz (3.4 TC Châtillon St-Vincent) e Marco Bich (3.4 TC Squash Sarre) saranno impegnati sul campo 2.



Risultati Sezione 1 - Quarta Categoria

Martedì 9 dicembre

Andrea Pettenon - Leonardo Marcora 6/0, 6/1; Tommaso Terrana - Gianni

Vitello 6/4, 6/3.



Programma incontri Mercoledì 10 Dicembre

H 15:30

Gabriel Tovagliari (3.5 C.T. St-Christophe) Vs Andrea Pettenon (4.3, TC Châtillon St-Vincent);

H 18:30

Francesco Miele (3.4 Aosta Tennis Academy) Vs Massimo Prini (3.4 TC Domodossola);

H 19:00

Alessio Pettenon (4.3 TC Châtillon St-Vincent) Vs Tommaso Terrana (4.5, TC Magnago);

H 20:00

Ermis Emmanuil Schmitt (3.4 Cantera Tennis Team) Vs vincente Gabriel Tovagliari (3.5 C.T. St-Christophe) - Andrea Pettenon (4.3, TC Châtillon St-Vincent);

H 20:30

Davide Floris (3.4 TC Châtillon St-Vincent) Vs Mattia Duc (3.4 Aosta Tennis Academy);

Davide Freydoz (3.4 TC Châtillon St-Vincent) Vs Marco Bich (3.4 TC Squash Sarre).





