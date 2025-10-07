Corinne Cornaz vince il torneo open di seconda categoria a Ivrea

Un segnale di forza del tennis valdostano arriva dal Canavese. Domenica 4 ottobre, al Ivrea Tennis Academy di Albiano d’Ivrea, due giovani atlete della Valle d’Aosta si sono sfidate nella finale femminile del torneo open di seconda categoria limitato 2.5, sia maschile che femminile, sponsorizzato da M2A, regalando spettacolo e confermando il talento emergente della regione.

La tennista Corinne Cornaz ha avuto la meglio sulla connazionale Eleonora Toniolo, tesserata per il Circolo Tennis Châtillon e anch’essa classificata 2.7. La partita è stata intensa: Cornaz, inizialmente sotto 3-0 nel primo set, ha reagito con grinta chiudendo 6-4. Il secondo set ha visto Toniolo imporsi 6-1, approfittando di un momento di sconcerto della rivale, ma nel super tie-break decisivo Cornaz ha dominato, chiudendo 10-6 e conquistando il titolo.

“È stata una bellissima finale nel Canavese,” ha commentato Cornaz, che quest’estate si è presa una pausa dai tornei per concentrarsi sul lavoro come maestra di tennis. Ora, con la vittoria alle spalle, l’attenzione è già rivolta al prossimo torneo: “Vediamo come andrà il prossimo appuntamento,” ha concluso con entusiasmo, pronta a portare ancora in alto i colori valdostani.