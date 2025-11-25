Breuil-Cervinia raddoppia e recupera una gara team: ospiterà due gare della Coppa del Mondo di snowboard cross.

Breuil-Cervinia raddoppia e tra poco meno di un mese ospiterà ben due gare della Coppa del Mondo di snowboard cross. Il programma della tappa di apertura del circuito internazionale è cambiato nelle scorse ore, dopo che Isola 2000 ha deciso di rinunciare alle prove previste per metà gennaio.

La Federazione Internazionale Sci & Snowboard, recepita la cancellazione della località francese, si è subito messa in contatto con Breuil-Cervinia, che ancora una volta ha risposto positivamente accettando con entusiasmo il recupero di una delle due prove.

Alla gara individuale, prevista in calendario per sabato 13 dicembre, si aggiunge così la gara team, che si correrà domenica 14 dicembre, giornata già opzionata da tempo per eventuali recuperi.

Sono state ore frenetiche all’interno del comitato organizzatore, che dopo alcuni confronti interni ha deciso di raddoppiare l’appuntamento ai piedi della Gran Becca, sfruttando tutte le infrastrutture di sicurezza, le connessioni e i cablaggi della produzione televisiva che tra pochi giorni verranno installate.

Non cambia la prima parte del programma. Le squadre sono attese nella località valdostana lunedì 10 dicembre, da martedì a giovedì gli allenamenti ufficiali, venerdì 12 sarà la giornata dedicata alla qualifiche, poi le due gare che inaugureranno la stagione olimpica.

Monica Meynet, presidente del comitato organizzatore: «Siamo felici che la Fis abbia pensato ancora una volta al comprensorio del Cervino Ski Paradise, già perfettamente innevato e in funzione. In un giorno abbiamo affrontato tutti gli aspetti, soprattutto tecnici e logistici che questa integrazione richiede. Grazie alla sinergia di tutti, della società impianti, delle amministrazioni e degli albergatori, abbiamo potuto confermare alla Federazione Internazionale la nostra disponibilità. Siamo pronti per questa doppia sfida!».

Giulio Grosjacques, assessore regionale al turismo, sport e commercio: «La notizia del raddoppio della tappa di Coppa del Mondo di snowboard cross a Breuil-Cervinia ci riempie di orgoglio. Il Comitato Organizzatore ha accolto con entusiasmo la richiesta di FIS e FISI di aggiungere una gara a squadre, anch’essa valida per la Coppa del Mondo 2025/2026, in programma domenica 14 dicembre. Ancora una volta la Valle d’Aosta dimostra di essere una realtà accogliente, organizzata e pronta a offrire un’ulteriore giornata di spettacolo di grande sport che si svolgerà ai piedi del Cervino con discese mozzafiato che faranno il giro del mondo. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone impegnate nella preparazione delle piste, il cui lavoro permetterà agli atleti di esprimersi con performance di altissimo livello».

Chantal Vuillermoz, assessore comunale turismo, sport e montagna: «La Coppa del Mondo di snowboard cross è per noi una bellissima vetrina internazionale, un veicolo promozionale per l’intero territorio della Valtournenche ed è per questo che l’amministrazione comunale sposa questo progetto fin dalla prima edizione. È bello continuare a fare parte del circuito e lo è ancora di più quest’anno che avremo una doppia gara. Un ringraziamento va alla Fis e alla Fisi, oltre ovviamente all’Amministrazione regionale, alla Cervino Spa, al comitato organizzatore e a tutte le persone che lavorano per realizzare questo evento».