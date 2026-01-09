SciAbilmente: tre giornate sugli sci dedicate alle persone con disabilità

Torna anche quest’anno “SciAbilmente”, l’iniziativa dedicata allo sci alpino e nordico per le persone con disabilità, organizzata congiuntamente dalla Compagnia Valdostana delle Acque e dall’Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS) con il sostegno della Cervino S.p.A.

L’edizione 2026 porta con sé una grande novità: per la prima volta, infatti, SciAbilmente si svolgeranno a Torgnon in tre date diverse, invece che in una sola. Due giornate saranno riservate agli studenti delle scuole medie e superiori e una terza sarà aperta a tutte le persone con disabilità.

Qui di seguito il calendario ufficiale di SciAbilmente:

19 gennaio – giornata riservata alle istituzioni scolastiche della bassa Valle (da Châtillon a Pont-Saint-Martin)

26 febbraio – giornata riservata alle istituzioni scolastiche della media e alta Valle (da Nus a Courmayeur)

13 marzo – giornata aperta a tutti, adulti e minori con disabilità, di età non inferiore a 11 anni (i minori dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore)

Per le date dedicate alle istituzioni scolastiche verrà predisposto il servizio bus gratuito – per gli alunni che non usufruiscono del trasporto disabili – che verrà pianificato sulla base delle iscrizioni.

Dalle ore 9:30 fino alle ore 13:00 si terranno le lezioni gratuite di sci alpino e sci nordico, che verranno organizzate in turni sulla base delle iscrizioni e delle esigenze organizzative. Seguirà il pasto offerto per i partecipanti e un accompagnatore ciascuno.

L’iscrizione, soggetta a riconferma da parte di CVA, è obbligatoria al seguente link: https://cvaspa.it/sciabilmente Saranno accettati i primi 30 iscritti tra sci alpino e sci nordico per ogni data disponibile. I dettagli del trasporto (nel caso di istituzioni scolastiche) e dell’accoglienza saranno forniti ai partecipanti contestualmente alla conferma di accettazione.