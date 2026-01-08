Sci alpino: lo Sc Crammont MB vince il memorial Camardella a La Thuile

Slalom riservato alla categoria Allievi, questa mattina, sulla ‘Stadio Slalom’ di La Thuile, recupero della gara rinviata per maltempo a dicembre, e vinta da Alyssa Borroni e Pietro Seletto. Organizzato dallo Sc La Thuile Rutor e prova del circuito regionale Gros Cidac, ha visto al cancelletto di partenza più di centocinquanta atleti, a contendersi, per la classifica per società, il memorial Edoardo Camardella, vinto dallo Sc Crammont MB, che ha preceduto lo Sc Val d’Ayas e lo Sc Aosta.

Nella competizione femminile, recupera una posizione e s’installa sul gradino più alto del podio Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 1’21”59) davanti a Rebecca Borri (Sc Chamolé; 1’22”36) e terza, in risalita dal decimo posto di metà gara, con il miglior crono nella seconda metà di gara, Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 1’22”43). In quarta posizione Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 1’22”76) e, in quinta, Anja Torroni (Sc Crammont MB; 1’22”96).

In campo maschile, fa segnare il miglior crono in entrambe le manche Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’14”68) e precede Umberto Chiapello (Sc Crammont MB; 1’16”51) e Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 1’16”90), che recuperano rispettivamente due quattro posizioni. È 11° a metà gara, e recupera fino alla quarta piazza Lorenzo Giovanelli (Sc La Thuile Rutor; 1’17”07), mentre scivola di due posti ed è quinto Pietro Augusto Rosso (Sc Aosta; 1’17”68).

NAC Sci alpino

Primo Gigante del programma di Nord American Cup, nel tardo pomeriggio di ieri, a Mont-Tremblant (Canada) vinto dall’austriaca Franziska Gritsch (2’12”02; terza al termine della prima manche). recupera due posizioni ed è quarta la mantovana Francesca Fanti (2’13”76); 27° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 2’19”98); rispettivamente ottava e seconda al termine della prima manche, non hanno concluso la seconda parte di gara Giorgia Collomb (Cs Carabinieri) e l’altoatesina Anna Trocker. Nel pomeriggio di oggi il secondo dei quattro Giganti in programma sulle nevi canadesi.

Sci alpino

Slalom Fis, oggi, a Bielmonte/Piatto (Biella) vinto dallo spagnolo Tomas Barata Mercadal (1’41”08). Recupera nove posizioni e chiude 13° Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 1’47”10); risalgono di sette e otto piazze e chiudono 14° e 15° Tommaso Maria Torno (Sc Courmayeur MB; 1’47”16) e Thomas Carrozza (Cse; 1’47”70); 17°, in rimonta di nove posti, Ludovico Rosaschino (Sc Courmayeur MB; 1’48”91).

Domattina si replica, con il secondo Slalom Fis del programma biellese.

OpaCup Sci nordico

Tre giorni di Fesa Cup, la Coppa Europa di Fondo, dal 9 all’11 gennaio, a Seefeld (Austria) dove saranno disputate la Sprint in classico, l’Individuale in alternato e la Mass start in skating, in gara le categorie e Juniores. Tra i convocati per le prove tirolesi ci sono Virginia Cena (Fiamme Gialle), Claire Frutaz, Cristina Pittin, Martina Bellini, Marit Folie (Cse).

EC Sci alpino

Coppa Europa di Sci alpino maschile, il 9 e 10 gennaio, a Wengen (Svizzera), dove sono in programma due SuperG. Tra i selezionati per la trasferta elvetica Benjamin Alliod (Cse)