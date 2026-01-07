Sci alpino: il Club de Ski vince il Trofeo Cuvage a Champoluc

Due giorni dedicati al Gigante, ieri e oggi, sulla Ostafa 2 di Champoluc, riservati alla categoria Ragazzi – il primo giorno maschile, il secondo al femminile – con vittorie rispettivamente di Mattia Pedoja Maso e Asia Joyeusaz. Organizzato dallo Sc Val d’Ayas, la gara del circuito regionale Gros Cidac ha visto al cancelletto di partenza duecentosettanta concorrenti e, nella classifica per società della due giorni, in palio il trofeo Cuvage, vinto dal Club de Ski davanti allo Sc Crammont MB e allo Sc Courmayeur MB.

Nella gara riservata ai maschi, primo e terzo posto allo Sc Crammont MB grazie a Mattia Pedoja Maso (1’41”24; già al comando a metà gara) e Lodovico Ucelli (1’42”78; in recupero di una posizione) e, si conferma sul secondo gradino del podio Vittorio Budelli (1’42”38). Al quarto posto, in risalita di dodici posti nella seconda metà di gara, Pietro Goldoni (Monterosa Academy; 1’43”16) e, al quinto, Ben Mosca Barberis (Sc Courmayeur MB; 1’44”04; che recupera sei piazze).

Questa mattina, la gara al femminile è stata vinta da Asia Joyeusaz (Club de Ski; 1’35”97; al comando a metà gara) che ha preceduto Estelle Fosson (Sc Aosta; 1’37”53) che nella seconda parte di gara scavalca Maelie Nicco (Sc Val d’Ayas; 1’37”90). Ancora Club de Ski ai piedi del podio, grazie a Celeste Sabolo (1’38”78) che risale due piazze e, quinta, Carolina Mochet (Sc Courmayeur MB; 1’39”04), anche lei in risalita di due posizioni nella seconda metà di gara.

Sport invernali

Saranno presentate, nella conferenza stampa di venerdì 8 gennaio, alle 10.30, nella sala adiacente alla ‘M.I. Viglino’ di Palazzo regionale, in piazza Deffeyes ad Aosta, le attività collaterali al passaggio della Fiamma olimpica nella nostra regione. Alla conferenza stampa interverranno il Presidente della Regione Renzo Testolin, l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques, l’Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz, la Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta Manuela Ceretta, l’Assessora all’Istruzione, Sport e Benessere del Comune di Aosta Alina Sapinet, il Presidente del Comitato regionale Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz e il Presidente del Comitato valdostano FISI-ASIVA, Marco Mosso.

La Fiaccola olimpica sarà ad Aosta il 12 gennaio – 36° tappa del Viaggio della Torcia, partita da Olimpia Antica, in Grecia, il 26 novembre – e dopo aver raggiunto tutte le regione della nostra penisola, concluderà in suo lungo tragitto, il 6 febbraio, con l’accensione dei tripodi, a Cortina e a Milano, con quattro portabandiera, due dei quali sono Federica Brignone e Federico Pellegrino.